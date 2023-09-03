Германия будет защищать воздушное пространство Словакии, отдавшей Украине средства ПВО и "миги"
В субботу, 2 сентября, военно-воздушные силы Германии присоединились к странам-членам НАТО, которые согласились защищать воздушное пространство Словакии, ранее передавшей Украине свои системы ПВО и самолеты МиГ-29
Об этом пишет Deutsche Welle.
С этой целью в воздушном пространстве Словакии до 22 декабря будут проводить так называемые защитные полеты, о чем ранее сообщила пресс-служба бундесвера.
Так, два боевых самолета Eurofighter 74-й эскадрильи тактических ВВС, которая дислоцируется в Верхней Баварии, будут постоянно находиться в готовности к перехвату неопознанных или враждебных объектов в воздушном пространстве Словакии в случае чрезвычайной ситуации.
Кроме того, запланированы тренировочные полеты над Словакией и посадки на словацких аэродромах.
Военная помощь Словакии
17 марта правительство Словакии одобрило передачу Украине 13 истребителей МиГ-29.
Тогда же США предложили Словакии продать 12 новых вертолетов Bell AH-1Z Viper со скидкой после того, как Братислава отправит в Украину свои истребители МиГ-29.
23 марта Словакия передала Украине первые 4 истребителя МиГ-29. А 13 апреля Германия разрешила Польше реэкспорт МиГ-29 Украине.
На утро 17 апреля в Словакии сообщили о прибытии в Украину всех 13 анонсированных истребителей МиГ-29.
Поскольку Словакия передала Украине свои истребители МиГ-29, она больше не в состоянии самостоятельно защищать свое воздушное пространство. Сначала эту задачу взяли на себя ближайшие ее восточноевропейские соседи – Польша, Чехия и Венгрия, а теперь к ним присоединилась и Германия.
Во вторник, 1 августа, Словакия передала Украине две гаубицы Zuzana 2, производство которых профинансировали Дания, Норвегия и Германия.
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