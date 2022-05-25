Германия будет закупать сжиженный газ у США
Американская компания Sempra Energy будет продавать около 2,25 млн тонн сжиженного газа в год немецкому производителю электроэнергии RWE AG, пытающемуся отказаться от российского ресурса
Об этом информирует американская компания Sempra Energy.
"RWE Supply & Trading и Sempra Infrastructure подписали главное соглашение о поставках сжиженного природного газа для портфеля европейского коммунального предприятия RWE из проекта сжиженного природного газа Порт-Артур в Техасе, США. Условия предусматривают переговоры и завершение окончательного 15-летнего контракта 2,25 млн тонн в год" – говорится в сообщении.
Компания RWE может доставить газ в любую точку мира. Андре Страке, генеральный директор RWE Supply & Trading заверил:
"Как RWE мы очень рады объединить усилия с Sempra Infrastructure, одной из ведущих компаний в сфере инфраструктуры СПГ в США. Это партнерство будет способствовать диверсификации портфеля поставок газа RWE и Германии и, таким образом, повысит безопасность поставок в Европе на долгосрочной основе" .
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