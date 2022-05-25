Об этом информирует американская компания Sempra Energy.

"RWE Supply & Trading и Sempra Infrastructure подписали главное соглашение о поставках сжиженного природного газа для портфеля европейского коммунального предприятия RWE из проекта сжиженного природного газа Порт-Артур в Техасе, США. Условия предусматривают переговоры и завершение окончательного 15-летнего контракта 2,25 млн тонн в год" – говорится в сообщении.

Компания RWE может доставить газ в любую точку мира. Андре Страке, генеральный директор RWE Supply & Trading заверил:

"Как RWE мы очень рады объединить усилия с Sempra Infrastructure, одной из ведущих компаний в сфере инфраструктуры СПГ в США. Это партнерство будет способствовать диверсификации портфеля поставок газа RWE и Германии и, таким образом, повысит безопасность поставок в Европе на долгосрочной основе" .

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что государство планирует реализовывать проекты в сфере энергии с Сенегалом на фоне вторжения России в Украину.

Ранее Италия в рамках поиска альтернатив российскому газу и диверсификации поставок энергоресурса договорилась об увеличении импорта газа из Алжира.

Впоследствии Италия договорилась о постепенном наращивании поставок голубого топлива из Анголы.

Норвежская Equinor передала Роснефти свои доли участия в четырех российских совместных предприятиях и освобождается от всех будущих обязательств.

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