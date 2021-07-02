Германия будет способствовать продолжению транзита российского газа через Украину, - министр финансов

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Мы работаем очень активно, чтобы быть уверенными, что договор о газовом транзите между Украиной и Россией был бы продлен", - заявил Шольц.

Согласно позиции Германии, газопровод "Северный поток 2", должен быть достроен, но транзит через Украину должен быть сохранен.

По словам Шольца, Германия видит ответственность за обеспечение транзита через Украину на десятилетия.

Канцлер Германии Ангела Меркель, по итогам встречи с президентом США Джо Байденом, заявила, что Берлин и Вашингтон настаивают на сохранении транзита российского газа Украина после запуска "Северного потока-2"