Германия будет ремонтировать в Словакии оружие, предоставленное Украине
Германия создаст центр технического обслуживания в Словакии для обслуживания и ремонта вооружения, которое она поставила в Украину
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерку обороны Германии Кристин Ламбрехт.
Германия создаст сервисный центр по ремонту и обслуживанию вооружения и техники, которую они передали в Украину.
"Мы достигли договоренности, и работа может начаться немедленно, чтобы все поставленное оборудование (Киеву) можно было отремонтировать после выхода из боя", – сказала она журналистам, прибыв на встречу со своими коллегами из ЕС в Брюсселе.
По ее словам, до июня Берлин планирует провести учения для 5 тысяч украинских военных в Германии в рамках учебной миссии ЕС.
- Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что Германия передаст Украине две системы ПВО IRIS-T до конца текущего года и еще две – в начале следующего.
- 12 октября предоставленная Германией система противовоздушной обороны IRIS-T прибыла в Украину .
- Ранее сообщалось , что предоставленная Германией система противовоздушной обороны IRIS-T уже выполняет задачи на южном направлении.
- Зенитно-ракетный комплекс IRIS-T, недавно переданный из Германии, 18 октября уже стал на боевое дежурство.
- 24 октября сообщалось , что Германия как можно скорее предоставит Украине еще три комплекса противовоздушной обороны IRIS-T. Каждый из таких комплексов способен защитить крупный город.
- В начале ноября в Украину прибыла очередная партия военной техники и амуниции из Германии, в частности, выделили бронетранспортеры Dingo, ракеты для Iris-T SLM, антидронные датчики.
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