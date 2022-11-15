Германия будет ремонтировать в Словакии оружие, предоставленное Украине

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерку обороны Германии Кристин Ламбрехт.

Германия создаст сервисный центр по ремонту и обслуживанию вооружения и техники, которую они передали в Украину.

"Мы достигли договоренности, и работа может начаться немедленно, чтобы все поставленное оборудование (Киеву) можно было отремонтировать после выхода из боя", – сказала она журналистам, прибыв на встречу со своими коллегами из ЕС в Брюсселе.

По ее словам, до июня Берлин планирует провести учения для 5 тысяч украинских военных в Германии в рамках учебной миссии ЕС.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что Германия передаст Украине две системы ПВО IRIS-T до конца текущего года и еще две – в начале следующего.

12 октября предоставленная Германией система противовоздушной обороны IRIS-T прибыла в Украину .

Ранее сообщалось , что предоставленная Германией система противовоздушной обороны IRIS-T уже выполняет задачи на южном направлении.

Зенитно-ракетный комплекс IRIS-T, недавно переданный из Германии, 18 октября уже стал на боевое дежурство.

24 октября сообщалось , что Германия как можно скорее предоставит Украине еще три комплекса противовоздушной обороны IRIS-T. Каждый из таких комплексов способен защитить крупный город.

В начале ноября в Украину прибыла очередная партия военной техники и амуниции из Германии, в частности, выделили бронетранспортеры Dingo, ракеты для Iris-T SLM, антидронные датчики.

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