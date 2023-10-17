Германия будет помогать Украине, несмотря на события на Ближнем Востоке, - Бербок

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление министерства иностранных дел ФРГ Анналены Бербок перед началом конференции Платформы в поддержку Молдовы, которая проходит в Кишиневе 17 октября.

"Несмотря на то, что сейчас кризисная дипломатия требует от нас, мы ни на дюйм не отказываемся от нашей поддержки Украины и наших партнеров в Восточной Европе, таких как Молдова", - заверила дипломат.

Бербок напомнила, что когда Россия напала на Украину в 2022 году, ситуация в Молдове также была драматичной: русская война на пороге, в Приднестровье – русские солдаты, которые могли легко сделать Молдову своей добычей; расходы на энергоносители резко возросли, а украинских беженцев на душу населения больше, чем в любой другой стране.

В издании отмечают, что вместе с Румынией и Францией Германия стояла и стоит бок о бок с Молдовой, оказывая энергетическую помощь, которая помогла спасти людей от холодной зимы и постепенно освободить Молдову от российской энергетической зависимости.

Дипломатка отметила, что за последние 18 месяцев Молдова добилась огромных результатов и определила амбициозный план реформ на своем пути в ЕС. Однако, по ее мнению, вызовы остаются большими.