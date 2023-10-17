Германия будет помогать Украине, несмотря на события на Ближнем Востоке, - Бербок
МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не откажется от помощи Украине и Молдове из-за конфликта на Ближнем Востоке
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление министерства иностранных дел ФРГ Анналены Бербок перед началом конференции Платформы в поддержку Молдовы, которая проходит в Кишиневе 17 октября.
"Несмотря на то, что сейчас кризисная дипломатия требует от нас, мы ни на дюйм не отказываемся от нашей поддержки Украины и наших партнеров в Восточной Европе, таких как Молдова", - заверила дипломат.
Бербок напомнила, что когда Россия напала на Украину в 2022 году, ситуация в Молдове также была драматичной: русская война на пороге, в Приднестровье – русские солдаты, которые могли легко сделать Молдову своей добычей; расходы на энергоносители резко возросли, а украинских беженцев на душу населения больше, чем в любой другой стране.
В издании отмечают, что вместе с Румынией и Францией Германия стояла и стоит бок о бок с Молдовой, оказывая энергетическую помощь, которая помогла спасти людей от холодной зимы и постепенно освободить Молдову от российской энергетической зависимости.
Дипломатка отметила, что за последние 18 месяцев Молдова добилась огромных результатов и определила амбициозный план реформ на своем пути в ЕС. Однако, по ее мнению, вызовы остаются большими.
- В частности, в сентябре, министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в немецком обществе, несмотря на экономические трудности, не ощущается внутренняя усталость от поддержки Украины на фоне полномасштабной российской агрессии.
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