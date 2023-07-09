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Германия будет блокировать вступление Украины в НАТО, - The Telegraph

9 июля, 2023 воскресенье
15:33
Мир

Германия будет настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО, поскольку считает, что это может втянуть Альянс в конфликт с Россией

Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что Германия на проходящем на следующей неделе саммите в Вильнюсе будет призывать союзников сосредоточиться на гарантиях безопасности для нашей страны, а не на предложениях по вступлению Украины в НАТО.

"Берлин сдержанно относится к перспективе немедленного членства. Германии нужно время, чтобы разработать гарантии и фактически заблокировать членство. Берлин не хочет, чтобы Владимир Путин потенциально испытывал статью 5", - заявил анонимный источник.

Согласно статье 5 Североатлантического договора, любое государство-член, на которое напал внешний агрессор, имеет право требовать военного вмешательства от остальных союзников.

Отмечается, что схожую позицию высказал президент США Джо Байден, заявив, что хочет избежать ситуации, когда "все вступят в войну с Россией". Он также добавил, что Украина "не готова" к членству в НАТО и что это "займет некоторое время".

Президент США заявил, что для Украины следует проложить рациональный путь для соответствия требованиям для членства, включая "демократизацию и ряд других вопросов".

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сказал, что страна не хочет начать Третью мировую войну.

"Украина не присоединится к НАТО после этого саммита", – говорит Салливан.

Справка :

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. Вступление Украины в НАТО уже официально поддержали 22 государства-члена Альянса.

Для того, чтобы стать членом Альянса, Украине нужно пройти несколько этапов: приглашение, одобрение, выполнение требований и реформирование своих вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО, одобрение и ратификация парламентов всех стран-членов НАТО, а затем – само вступление.

В настоящее время после вступления в НАТО Финляндии в этом году членами Североатлантического союза являются 31 страна. Наиболее вероятно, что 32-членом военно-политического блока станет Швеция. Ранее президент Владимир Зеленский выражал надежду, что Украина может и должна стать 33-м членом НАТО.

Что известно о саммите НАТО

11-12 июля состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала, что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".

10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убежден , что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в НАТО. Впоследствии генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точную дату вступления назвать невозможно, пока страна находится в состоянии войны.

15 июня Европарламент 425 голосами принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО. На следующий день министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден сообщил , что он не прочь убрать этап ПДЧ для вступления Украины в НАТО. Это означает определенное облегчение процедуры присоединения.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Украина является ключевой частью обороны Европы и призвал союзников пригласить страну в НАТО. Уже 27 июня он отметил, что у Украины есть все основания, чтобы получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе.

А министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заверил, что страна предоставит поддержку Украине для вступления в Альянс по упрощенной процедуре.

28 июня Зеленский во время выступления в парламенте по случаю Дня Конституции предложил обсудить пять пунктов Украинской доктрины, которая предусматривает, что будущее Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Посол США в НАТО Джулианна Смит 30 июня заявила, что страны-члены Североатлантического альянса близки к консенсусу о вступлении Украины в НАТО без ПДЧ.

4 июля президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников по НАТО предложить Украине упрощенное вступление в Альянс на саммите в Вильнюсе, чтобы повысить эффективность украинцев на поле боя.

Также министры иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и его польский коллега Збигнев Рау 5 июля выразили надежду, что Украину примут в НАТО по ускоренной процедуре.

7 июля Йенс Столтенберг заявил, что Зеленский примет участие в первом заседании Совета Украина – НАТО в Вильнюсе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО, а от наступления справедливого мира выиграют все.

Украина
Джо Байден
НАТО
США
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