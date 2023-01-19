Германия больше не зависит от российских энергоносителей, - министр финансов
Министр финансов Германии Кристиан Линднер рассказал, что страна нашла новые источники энергии, поэтому больше не зависит в этом вопросе от России
Об этом он рассказал в интервью BBC .
Он отметил, что Германия полностью изменила свою энергетическую инфраструктуру после полномасштабного вторжения России в Украину.
"Да, конечно, Германия все еще зависит от импорта энергоресурсов, но сегодня не от импорта из России, а от мировых рынков", – сказал он.
Отмечается, что ранее Германия импортировала около половины газа из России и более трети нефти. Чтобы найти альтернативы российской энергии, страна возобновила работу угольных электростанций, отложила планы на закрытие оставшихся трех атомных электростанций и увеличивает мощности для хранения природного газа, импортированного из других стран.
"Мы поняли, что должны способствовать нашей конкурентоспособности после эры канцлера Меркель. Эта эпоха была сосредоточена на сильных сторонах прошлого, а сейчас мы развиваем сильные стороны будущего", – заявил Линднер.
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