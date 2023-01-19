Германия больше не зависит от российских энергоносителей, - министр финансов

Об этом он рассказал в интервью BBC .

Он отметил, что Германия полностью изменила свою энергетическую инфраструктуру после полномасштабного вторжения России в Украину.

"Да, конечно, Германия все еще зависит от импорта энергоресурсов, но сегодня не от импорта из России, а от мировых рынков", – сказал он.

Отмечается, что ранее Германия импортировала около половины газа из России и более трети нефти. Чтобы найти альтернативы российской энергии, страна возобновила работу угольных электростанций, отложила планы на закрытие оставшихся трех атомных электростанций и увеличивает мощности для хранения природного газа, импортированного из других стран.

"Мы поняли, что должны способствовать нашей конкурентоспособности после эры канцлера Меркель. Эта эпоха была сосредоточена на сильных сторонах прошлого, а сейчас мы развиваем сильные стороны будущего", – заявил Линднер.

В Европарламенте призвали канцлера Германии Олафа Шольца немедленно предоставить Украине необходимое вооружение, в том числе танки Leopard 2.

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