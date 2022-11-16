Германия безотлагательно выделяет 1 млн евро для энергетической поддержки Украины
Германия решила выделить 1 млн евро неотложной помощи на восстановление поврежденной российскими атаками энергетической инфраструктуры Украины
Об этом сообщило посольство Германии.
"В ответ на многочисленные атаки России на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины федеральное министерство иностранных дел Германии выделяет 1 млн евро как неотложную помощь, которая будет внесена в Фонд энергетической поддержки Украины", - говорится в сообщении.
- 15 ноября россияне поразили ряд областей Украины. Взрывы раздались в Киеве, Львове, Ривне, Харькове и области, Кривом Роге, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.
- Из-за обстрелов энергетических объектов по всей Украине были введены аварийные отключения света.
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