Германия бесплатно передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca
Украина бесплатно получила от Германии 1,5 млн доз вакцины от коронавируса AstraZeneca
Об этом сообщает DW .
В целом Германия передала 7,6 млн доз вакцин от коронавируса другим странам, в частности 1,5 млн доз получила Украина.
Больше доз препарата досталось Вьетнаму - 2,6 млн доз, Египет и Гана получили по 1,2 млн, Намибия - 200 тыс.
Еще 10 млн доз ФРГ передала международной программе равного доступа к лекарственным препаратам COVAX.
- 23 октября стало известно, что в Украине пункты вакцинации против COVID-19 развернутся на железнодорожных вокзалах во всех областных центрах и крупных пассажирских железнодорожных узлах.
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