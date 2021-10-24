Германия бесплатно передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca

Об этом сообщает DW .

В целом Германия передала 7,6 млн доз вакцин от коронавируса другим странам, в частности 1,5 млн доз получила Украина.

Больше доз препарата досталось Вьетнаму - 2,6 млн доз, Египет и Гана получили по 1,2 млн, Намибия - 200 тыс.

Еще 10 млн доз ФРГ передала международной программе равного доступа к лекарственным препаратам COVAX.