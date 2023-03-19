Об этом заявил министр юстиции Германии Марк Бушман, сообщает Die Zeit .

"Я ожидаю, что Международный уголовный суд скоро свяжется с Интерполом, а также с государствами-участниками и попросит их о выполнении требования. Затем Германия будет обязана арестовать президента Путина, когда он въедет на немецкую территорию и передаст его МКС ", – рассказал Бушман.

Он подчеркнул, что Германия выполнит требование МКС, если "нога Путина ступит на территорию Германии", потому что страна подчиняется юрисдикции суда.