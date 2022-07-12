Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Немецкие чиновники призвали Канаду вернуть турбину, опасаясь закрытия Северного потока Россией. Подобный шаг со стороны Германии неадекватен. Ведь Германии нужна не турбина как таковая, а газ, который может попасть в страну не обязательно через Северные потоки", - отметил Гончар.

Эксперт по энергетике добавил, что есть и другие пути, по которым в Германию можно транспортировать газ.

"С самого начала со стороны немецкого правительства была странная формулировка вопроса: почему-то они не требовали, чтобы российская сторона уменьшенные объемы поставок через Северный поток-1 запустила, как это традиционно было, через Украину. Когда этих трубопроводов не было (а Северный поток-1 был запущен в 2012 году) Германия получала газ через газотранспортную систему Украины. Работал также газопровод Ямал - Европа", - заметил Михаил Гончар.

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