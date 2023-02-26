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Германии грозит массовая опасность со стороны российских хакеров, – глава МВД Фезер

26 февраля, 2023 воскресенье
23:42
Мир

Министерство внутренних дел Германии Нэнси Фезер предупредила о возможных диверсиях, дезинформации и кибератаках со стороны российских хакеров

Об этом информирует The Guardian .

Фезер отметила, что президент России Владимир Путин вкладывает огромные ресурсы в кибератаки, которые являются ключевой частью ведомой им войны. Она также подчеркнула, что из-за войны участились атаки пророссийских хакеров.

"Обеспокоенность по поводу кибербезопасности обострилась из-за войны. Возросли атаки пророссийских хакеров", - сказала Фезер.

Офильница МВД подчеркнула, что спонсируемая россиянами опасность шпионской и диверсионной деятельности также остается очень высокой. В этой связи она призвала федеральные и региональные правительства к сотрудничеству в вопросе противостояния кибератакам. По ее словам, это необходимо, чтобы постоянно продолжать развивать свои возможности.

"Мы противостоим все новым способам нападения и технологиям", - подчеркнула Фезер.

Она добавила, что сейчас правительство Германии расширяет свой офис безопасности в сфере информационных технологий (BSI). Так создают новые инструменты, с помощью которых можно будет противостоять кибератакам.

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