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Гербст: Путин вряд ли решится на полномасштабное вторжение на территорию Украины

13 января, 2022 четверг
09:14
война с Россией

Директор Центра Евразии Атлантического Совета, посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Гербст заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин пытается запугать Запад, Украину и Европейский Союз, чтобы они пошли на уступки

Об этом он сказал во время онлайн дискуссии Киевского форума безопасности, передает пресс-служба КБФ.

"Из переговоров в Женеве выглядит так, что это не происходит. Я так понимаю, что и сегодняшние переговоры в Брюсселе уже завершились, и таких признаков мы также не видим, чтобы мы сдавали позиции", - заметил он.

Гербст подчеркнул, что Путин вряд ли решится на полномасштабное вторжение на территорию Украины.

"Теперь Путин должен сделать свои расчеты, сделать ли широкую агрессию против Украины, готов ли он пойти на эти последствия, или нет. Надо помнить, что вся агрессия сегодня была направлена на такие легкие цели. И сейчас, если он это сделает шире, реакция будет гораздо мощнее, чем она была до этого", - сказал он.

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По его словам, если Путин и решится на вооруженное противостояние, то это будет ограниченная военная операция.

"Но если Путин, скажем, начнет нападение на Змеиный остров и все такое, он понимает, что будут очень серьезные санкции против России. И значительное усиление позиций НАТО в Восточной Европе. Это такой эффективный трехмерный способ реагирования на действия России", - сказал Гербст. .

Он считает, что команда президента США Джозефа Байдена всерьез подходит к экономическим санкциям.

"И я считаю, что они отлично сработали в этом. Они мобилизовали и ЕС для того, чтобы такие санкции ввести", - добавил Гербст.

  • Напомним, экспосол США в РФ Александер Вершбоу заявил , что нельзя доверять словам главы МИД России Сергея Рябкова, что Москва не собирается нападать на Украину.
  • Глава Комитета по международным отношениям Сената США Роберт Менендес и еще 25 демократов представили законопроект о защите суверенитета Украины-2022, согласно которому в РФ будут применены санкции.
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