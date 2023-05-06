Герб СССР на Родине-матери заменят тризубом
В Министерстве культуры анонсировали демонтаж советского герба с монумента Родины-матери – сейчас готовится соответствующая документация
Об этом в эфире телемарафона сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
"Сейчас готовится проектная документация, чтобы понять, каким образом и как лучше его снимать, какие работы там должны быть проведены. Но, да, мы планируем это делать", - сказал он.
По словам министра, начальная стадия процесса смены советского герба на тризуб уже началась.
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На щите в руке Родины-матери изображен советский герб. В 2022 году в приложении "Дия" 85% из 800 тысяч украинцев проголосовали за то, чтобы заменить его тризубом.
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