Об этом в эфире телемарафона сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Сейчас готовится проектная документация, чтобы понять, каким образом и как лучше его снимать, какие работы там должны быть проведены. Но, да, мы планируем это делать", - сказал он.

По словам министра, начальная стадия процесса смены советского герба на тризуб уже началась.