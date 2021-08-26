Герасимьюк: Решение по лицензии канала "НАШ" принято из-за "скабеевщины"

Об этом она заявила в интервью Укринформу.

"Как раз недавно мы приняли решение об отмене лицензии для телеканала "НАШ" - именно за "скабеевщину" (антиукраинскую пропаганду; Ольга Скабеева - одиозная российская пропагандистка, - ред.)", - отметила Герасимьюк.

Она сказала, что те, кто стоит за каналом, "запустили бешеную хейтерскую волну, чтобы просто достать лично каждого из нас, кто голосовал за решение о передаче в суд дела о лишении этого канала лицензии".

Герасимьюк отметила, что такое решение принято за "симптоматичную и систематическую" работу.



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Она сообщила, что телеканал "Первый независимый", на котором "собираются" представители закрытых каналов, связанных с Виктором Медведчуком, подал в Нацсовет заявку о смене собственника. По ее словам, владельцем указана телеведущая Диана Панченко. "Но для этого надо доказать, что этот человек оказывает решающее влияние на его деятельность, имеет соответствующие ресурсы. Поэтому мы приглашаем эту барышню к нам на заседание уже в третий раз", - добавила она. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратится в суд с иском об аннулировании лицензии ООО "Наш 365" (канал "НАШ").

Секретарь СНБО Алексей Данилов посоветовал телеканалу "НАШ" "присмотреться" к своим гостям .

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