Герасимьюк: Решение по лицензии канала "НАШ" принято из-за "скабеевщины"
Председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк заявила, что решение о передаче в суд дела о лишении телеканала "НАШ" лицензии было принято за "скабеевщину"
Об этом она заявила в интервью Укринформу.
"Как раз недавно мы приняли решение об отмене лицензии для телеканала "НАШ" - именно за "скабеевщину" (антиукраинскую пропаганду; Ольга Скабеева - одиозная российская пропагандистка, - ред.)", - отметила Герасимьюк.
Она сказала, что те, кто стоит за каналом, "запустили бешеную хейтерскую волну, чтобы просто достать лично каждого из нас, кто голосовал за решение о передаче в суд дела о лишении этого канала лицензии".
Герасимьюк отметила, что такое решение принято за "симптоматичную и систематическую" работу.
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По ее словам, владельцем указана телеведущая Диана Панченко.
"Но для этого надо доказать, что этот человек оказывает решающее влияние на его деятельность, имеет соответствующие ресурсы. Поэтому мы приглашаем эту барышню к нам на заседание уже в третий раз", - добавила она.
- Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратится в суд с иском об аннулировании лицензии ООО "Наш 365" (канал "НАШ").
- Секретарь СНБО Алексей Данилов посоветовал телеканалу "НАШ" "присмотреться" к своим гостям .
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