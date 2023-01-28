Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Россияне перебрасывают на Восток и Юг дополнительные силы - это мобилизованные, которые были вовлечены в ряды оккупационных войск еще осенью прошлого года. Сейчас они прошли обучение, они укомплектованы бронированной техникой. Насыщение фронта до 330 тыс. российскими солдатами - существенно. Заваливать телами линию фронта и таким образом пытаться продавливать нашу оборону - тактика россиян. Этого они набрались от Пригожина, сточившего о нашу оборону свою частную армию в районе Бахмута и Соледара", - отметил Кузан.

Военный эксперт также добавил, что Пригожин израсходовал свои войска и новое оккупационное руководство во главе с Герасимовым выбросило Пригожина и Суровикина.

"Сейчас уже регулярные части армии РФ берут на вооружение ту же тактику. Они не будут считаться с потерями, и уже кадровых военных будут отправлять, чтобы получить продвижение. Перед Герасимовым стоит конкретная задача – выйти на админграницы Донетчины и Луганщины до марта", - подчеркнул. Кузан.

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