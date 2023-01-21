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Главная война с Россией Герасимов поставлен не для того, чтобы побеждать в Украине, - Пионтковский
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Герасимов поставлен не для того, чтобы побеждать в Украине, - Пионтковский

21 января, 2023 суббота
22:04
война с Россией Валерий Герасимов

Знаковый американский политолог Андрей Пионтковский отметил, что Герасимов и Шойгу совершили мини военный переворот, они хотели ликвидировать Пригожина, в том числе физически

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Это не Рокоссовский, которого Сталин вытащил из лагеря в беспомощном положении и поручил ему один из фронтов. Герасимов уже показал себя как военный руководитель, вы же видели весь этот бессмысленный план первых дней войны. Конечно, что Путин несет ответственность за саму идею войны, за философию ненависти, но идиотский план с шедшими с севера танковыми колоннами разрабатывал Герасимов", - подчеркнул политолог.

Андрей Пионтковский отметил, что качества полководцев Герасимова и Шойгу уже были продемонстрированы.

Герасимов поставлен не для того, чтобы побеждать в Украине. Герасимов и Шойгу совершили мини военный переворот, они хотели ликвидировать Пригожина, в частности физически. История ставит большой эксперимент над Россией, это альтернативная история гитлеровского фашизма с Ремом (одного из лидеров национал-социалистов и руководителя Штурмового управления СА )-ред.), победившего в 1934 году рейхсвер (название вооруженных сил Германии 1919-35 гг. – ред.) и сам стал фюрером, такова сейчас главная интрига в России, тем более что они понимают, что после Давоса и Рамштайна судьба войны уже решена", - сказал Пионтковский.

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