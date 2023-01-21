Герасимов поставлен не для того, чтобы побеждать в Украине, - Пионтковский

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Это не Рокоссовский, которого Сталин вытащил из лагеря в беспомощном положении и поручил ему один из фронтов. Герасимов уже показал себя как военный руководитель, вы же видели весь этот бессмысленный план первых дней войны. Конечно, что Путин несет ответственность за саму идею войны, за философию ненависти, но идиотский план с шедшими с севера танковыми колоннами разрабатывал Герасимов", - подчеркнул политолог.

Андрей Пионтковский отметил, что качества полководцев Герасимова и Шойгу уже были продемонстрированы.

Герасимов поставлен не для того, чтобы побеждать в Украине. Герасимов и Шойгу совершили мини военный переворот, они хотели ликвидировать Пригожина, в частности физически. История ставит большой эксперимент над Россией, это альтернативная история гитлеровского фашизма с Ремом (одного из лидеров национал-социалистов и руководителя Штурмового управления СА )-ред.), победившего в 1934 году рейхсвер (название вооруженных сил Германии 1919-35 гг. – ред.) и сам стал фюрером, такова сейчас главная интрига в России, тем более что они понимают, что после Давоса и Рамштайна судьба войны уже решена", - сказал Пионтковский.

11 января российские СМИ сообщили, что глава российского генштаба Валерий Герасимов назначен командующим объединенной группировкой войск, воюющих против Украины

12 января Институт изучения войны отметил, что Путин назначил Герасимова, чтобы ослабить влияние Пригожина и силовиков.

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