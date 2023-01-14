Об этом заявил российский оппозиционер Марк Фейгин в эфире Еспресо.

"Я думаю, он может быть таким миротворцем, но для этого нужно существенно снизить роль самого Путина, чтобы основные решения принимал генералитет, который бы устроило бы решение выйти из войны с наименьшими потерями прежде всего для военной корпорации", - подчеркнул Марк Фейгин.

По словам российского оппозиционера, это недопустимо для президента России Владимира Путина, поскольку такое развитие событий будет означать конец его политической власти.

Марк Фейгин считает, что Валерий Герасимов может стать миротворцем в случае тотального поражения РФ.

"И тут решения должны приниматься коллективно, коллективным военным Путиным, а не главнокомандующим Путиным. Пока этого еще нет. Посмотрим, как дальше будет", - добавил он.

11 января российские СМИ сообщили, что глава российского генштаба Валерий Герасимов назначен командующим объединенной группировкой войск, воюющих против Украины.

12 января Институт изучения войны отметил, что Путин назначил Герасимова, чтобы ослабить влияние Пригожина и силовиков.

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