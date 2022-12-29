Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".



"В Бахмуте сосредоточено большое количество вагнеровцев, а мы знаем, что у Пригожина с руководством армии РФ неприязненные отношения. Нам может быть на руку эта ситуация. Российское командование в лице Герасимова и Шойгу могут оставить Пригожина один на один со своими силами для атак у Бахмута Целью этого может быть проверка Пригожина на прочность, мол, покажи какой ты полководец и главнокомандующий. Вроде бы критиковать проще, чем преуспевать. В то время как они сами, Герасимов и Шойгу, могут готовить удары на других направлениях.В частности, в направлении Сватового и дальше на Купянск, или планировать наступательные действия на Юге", - считает Мусиенко.



Военный эксперт также добавил, что ВСУ могут наступать в направлении Кременной.



"Войскам агрессора не удастся выйти на админграницы Донетчины. Стратегическая цель врага - это не просто захватить Бахмут, это одна из его целей. Россияне хотят как можно больше оттянуть наших сил на Бахмутское направление, чтобы ВСУ не смогли консолидировать свои мощности и создать ударную группировку Россияне испугались, что украинское войско пойдет на Мелитополь, а потеря Юга - это поражение для войск агрессора в войне.Враждебной целью обороны Юга и является Бахмут, где они оттягивают наши силы. Несмотря на стратегический замысел врага, это не удается", - добавил Мусиенко.

В течение недели Силы обороны Украины продвинулись на расстояние до 2,5 км в направлении Кременной, а россияне готовят плацдарм для отступления возле Луганска.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о том, защищена ли Москва от атак украинских дронов

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