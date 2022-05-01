Герасимов через Белгород сбежал в Москву, - Conflict Intelligence Team

Об этом со ссылкой на находившихся на месте событий знакомых ему очевидцев заявил в твиттере глава международной OSINT-группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев, передает Еспресо.TV.



"Источник подтверждает, что прилетал (в Белгород, - ред.) именно Герасимов", - говорит эксперт.



По данным Левиева, встречал Валерия Герасимова российский генерал-полковник.



Уже в Белгороде начальник генштаба ВС РФ, как утверждает Руслан Левиев, пересел с вертолета на самолет Ту-154Б-2 и уже им вылетел в Москву.



При этом самолет с Герасимовым сопровождал один борт Минобороны РФ и один Росгвардии.



В Белгород же Герасимов прибыл - но откуда именно Левиев не уточняет - в сопровождении вертелетного кортежа двух Ми-8 и трех штурмовых Ка-52 ("Аллигаторы").



Пересадка на самолет происходила быстро, территорию аэродрома предварительно взяли в окружение автоматиники.



Вместе с тем, у Левиева нет информации о ранении Валерия Герасимова.

Днем в воскресенье, 1 мая, ряд украинских военных телеграмм-каналов распространил новость о якобы ранении Герасимова во время воздушного удара по командному пункту россиян вблизи Изюма. Первым об этом сообщил канал "Вертикаль".

Чуть позже экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, ссылаясь на собеседников в разведке, заявил о ранении Герасимова: "Осколочное ранение правой голени без перелома кости".