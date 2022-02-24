Геращенко сообщил о ракетных ударах по центрам военного управления, аэродромам и военным складам, продолжается артиллерийский обстрел границы

Об этом он написал в Facebook.



"Вторжение началось. Как только были удары ракет по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы", - говорится в сообщении.



Геращенко призвал звонить по телефону друзьям и родным в Россию и просить их выходить на улицу с требованием остановить войну.



Также он сообщает о таких обстрелах:

04.35 нападение на п/н впс "В.Писаревка" со стороны РФ;

05:00 с ППр "Черточково" (РФ) обстрел ППр "Милово";

05:05 впс "Н.Слобода" обстрел ГРАДами со стороны РФ;

05:05 нападение на п/н в ППр "Гоптовка";

05:15 обстрел аэродрома "Краматорск";

05:20 впс "Веселое", "Волчанск", "Дергачи" - артиллерийский обстрел со стороны РФ;

05:13 обстрел мЧПр "Грабовское" впс "Краснополье";

05:23 ППр "Бачевск" заходит бронетехника;

05:25 г. Днепр - 2 взрыва на взлетной полосе;

05:30 впс "Тополь" обстрел с ГРАДов со стороны РФ;

05:30 впс "Золочев" минометный обстрел со стороны РФ;

05:50 впс "Волчанск" обстрел из ГРАД со стороны РФ.



Геращенко отметил, что с сегодняшнего дня в мире началась Новая геополитическая реальность.



"Или Украина и мир остановит нового Гитлера сейчас, или будет Третья мировая война. С нами Правда! С нами Господь! Мы защищаем свою землю!" - написал Геращенко.

