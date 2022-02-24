Геращенко сообщил о ракетных ударах по центрам военного управления, аэродромам и военным складам, продолжается артиллерийский обстрел границы
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что утром 24 февраля зафиксированы удары по разным объектам в Киеве, Харькове и Днепре
Об этом он написал в Facebook.
"Вторжение началось. Как только были удары ракет по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы", - говорится в сообщении.
Геращенко призвал звонить по телефону друзьям и родным в Россию и просить их выходить на улицу с требованием остановить войну.
Также он сообщает о таких обстрелах:
- 04.35 нападение на п/н впс "В.Писаревка" со стороны РФ;
- 05:00 с ППр "Черточково" (РФ) обстрел ППр "Милово";
- 05:05 впс "Н.Слобода" обстрел ГРАДами со стороны РФ;
- 05:05 нападение на п/н в ППр "Гоптовка";
- 05:15 обстрел аэродрома "Краматорск";
- 05:20 впс "Веселое", "Волчанск", "Дергачи" - артиллерийский обстрел со стороны РФ;
- 05:13 обстрел мЧПр "Грабовское" впс "Краснополье";
- 05:23 ППр "Бачевск" заходит бронетехника;
- 05:25 г. Днепр - 2 взрыва на взлетной полосе;
- 05:30 впс "Тополь" обстрел с ГРАДов со стороны РФ;
- 05:30 впс "Золочев" минометный обстрел со стороны РФ;
- 05:50 впс "Волчанск" обстрел из ГРАД со стороны РФ.
Геращенко отметил, что с сегодняшнего дня в мире началась Новая геополитическая реальность.
"Или Украина и мир остановит нового Гитлера сейчас, или будет Третья мировая война. С нами Правда! С нами Господь! Мы защищаем свою землю!" - написал Геращенко.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции против Украины.
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