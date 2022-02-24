Геращенко сообщил о первых жертвах в результате обстрелов агрессора
Советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в Мариуполе и Броварах ранены в результате обстрелов России, кроме того в Броварах есть один погибший
Об этом Геращенко написал в Facebook .
"Донецкая область, Мариуполь - получил ранения ребенок и трое гражданских. погибший, один ранен и 5 пострадавших", - говорится в сообщении.
Также Геращенко передает следующую информацию:
- Волынская область город Луцк информация о взрывах;
- Одесса у аэропорта взрыв локатора;
- Запорожье у аэропорта взрыв;
- Черниговская область село Николаевка Новгород-Северского района видят, что со стороны РФ едет техника;
- Львовская область село Батятичи слышны взрывы;
- Полтавская область город Миргород взрыв двух ракет;
- Херсонская область (Каланчак) - обстрел пограничников;
- Кировоградская область город Знаменка обстрел в/ч;
- Львовская область город Броды три взрыва на двоих в/ч;
- Черниговская область аэропорт УГСЧС попадания в локатор (есть потерпевшие);
- Херсонская область пост Азов Геническая едет военная техника РФ (количество неизвестно). Едут в сторону Мелитополя;
- Винницкая область н.п Бохоники обстрел п/ч;
- Хмельницкая Староконстантинов обстрел военного аэропорта;
- Одесская область город Подольск залетели 2 самолета из Приднестровья, обстрел в/ч;
- Житомирская область п.г.т. Озерный обстрел ракетами. Уничтожен один самолет;
- Винницкая область город Тульчин и город Теплик п/ч взрывы;
- Ивано-Франковская область обстрел в/ч;
- Харьков обстрел в/ч (зенитная часть);
- Запорожье на окраине обстрел в/ч;
- Киевская область (Васильковский, Бориспольский, Броварской, Полесский районы) информация о взрывах;
- Львовская область село Новый Калинов обстрел базы горюче-смазочных материалов;
- Киевская область село Ревное обстрел в/ч;
- Херсонская область города Чонгар и Каланчак обстрелы в/ч.
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