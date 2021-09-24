Геращенко: Покушение на Шефира имело целью создать атмосферу опасности для Зеленского и его ближайшего окружения
По словам Антона Геращенко, основная версия покушения на первого помощника Зеленского Сергея Шефира - это политическое убийство для устрашения президента и его ближайшего окружения
Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает ТСН.
По его словам, есть много версий. Но основная - политическое убийство для того, "чтобы создать атмосферу страха, атмосферу опасности для президента и его ближайшего окружения".
"Да, Сергей Шефир - не премьер-министр, не президент и не народный депутат. Но я могу сказать как человек, на которого в 2017 году было покушение. Два киллера, вышедших ставить бомбу под мою машину, были захвачены "Альфой, потому что за ними следили. Я вам скажу, это не очень приятное впечатление, когда тебе сообщают:" Антон Юрьевич, вас хотят взорвать ". Тем более неприятно, когда ты едешь в машине, читаешь СМСки в телефоне, как вчера рассказывал Шефир - и вдруг по машине начинают барабанить пули", - говорит Геращенко.
Он считает, что организаторы и киллеры выбрали такое место рядом с домом Шефира, где дорога плохо просматривается, есть лес, поворот - значит, автомобиль должен притормозить.
"Место, с которого стреляли, уже установлено. Задача убийцы было в первую очередь поразить водителя, таким образом заставить его притормозить, чтобы автомобиль съехал в кювет, а убийца закончил свое дело и выстрелил в жертву. Поэтому первые выстрелы были в переднюю часть автомобиля" , - подытожил Геращенко.
- Напомним, 22 сентября у села Лесники в Киевской области стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.
- Нацполиция рассматривает три основные версии покушения на первого помощника президента Сергея Шефира.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак считает обстрел авто Шефира вызовом Владимиру Зеленскому и его команде.
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