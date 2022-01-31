Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество Геращенко: "Европейская Солидарность" требует отменить каникулы для Верховной Рады во время кризиса безопасности на границах Украины

Геращенко: "Европейская Солидарность" требует отменить каникулы для Верховной Рады во время кризиса безопасности на границах Украины

31 января, 2022 понедельник
15:15
Общество Ирина Геращенко

Карантин в Верховной Раде введен для того, чтобы взять паузу и заставить "слуг" голосовать за нужные для власти законопроекты

Об этом написала сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко на своей странице в социальной сети Facebook.

"Европейская Солидарность" подала на регистрацию изменения в календарный план сессии Верховной Рады. Мы требуем, чтобы нынешняя неделя была сессионной. Мы не голосовали за очередные каникулы под видом карантина", – написала Геращенко.

Она напомнила, что карантин поддержали "Слуги народа", депутатские группы, "Батькивщина" и вместе они едва набрали 233 голоса "за".

"Считаем кощунством в условиях повышенных угроз безопасности, проблем в энергетике и экономике, идти на очередную двухнедельную "работу в комитетах". Страна не на карантине, школы, больницы и армия работают, и не могут себе позволить онлайн", - отметила сопредседатель фракции.

"Особенным кощунством является повестка дня на вторник, где десяток ВСК от властной команды и изменение границ населенных пунктов. Это полная неадекватность вызовам времени. В то же время, законопроекты "ЕС" о поддержке ВСУ, увеличении зарплат и финансировании армии даже не включили в повестку дня сессии" , – подчеркнула Геращенко.

"Это и есть настоящие приоритеты власти. Зеленского раздражают лидеры других стран, которые смеют говорить о военной угрозе и сам не собирается помогать ВСУ", - добавила она.

Геращенко также отметила, что уже несколько часов соответствующие службы Верховной Рады фактически блокируют регистрацию постановления фракции Европейская Солидарность об изменении календарного плана сессии.

"Чтобы на Согласительной мы не имели возможности зафиксировать ее номер", - добавила представительница "Европейской Солидарности".

Геращенко считает, что Верховная Рада дееспособна, ежедневно в сессионном зале работают более 300 депутатов, а монобольшинство "умерло", там уже нет 226 голосов.

"Этим и только этим объясняются очередные двухнедельные каникулы: власти нужно время, чтобы кнутом и пряником, уголовными делами, запугиванием и конвертом загнать "слуг" в стойло".
Также мы получили несколько сигналов от «слуг», которые с ними начали вести душещипательные беседы о формуле Штайнмайера как спасении страны. И здесь тоже нужна пауза – чтобы нагнуть для нужных Банковой голосований», – отметила сопредседатель фракции.

Она подчеркнула, что требования "Европейской Солидарности" неизменны: немедленная встреча лидеров фракций с Зеленским для обсуждения ситуации безопасности, адекватная повестка дня работы ВР, приоритетность законов в поддержку армии, немедленное перераспределение средств по воровству на ВСУ.

Новости
Верховная Рада
Порошенко
Европейская солидарность
Читайте также:
Володимир Вірчіс
28 января, 2022 пятница
Вирчис не мог поверить, что его предал близкий человек: стало известно, почему именитый украинский боксер мог совершить самоубийство
30 января, 2022 воскресенье
"Я ненавижу украинский язык, а флаг - пиз**ц". Помощница главного редактора канала "Рада" просит ее простить
Путін
29 января, 2022 суббота
Кроме узкой группы безумцев Патрушева и Путина, российская элита не хочет большой войны с Украиной, – Пионтковский
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.28
    Покупка 28.28
    Продажа 28.65
  • EUR
    Покупка 31.54
    Продажа 32.05
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
31 января
16:28
Киберполиция разоблачила киевского студента, продававшего данные более 20 млн украинцев, ему грозит до 5 лет заключения
16:13
Глава МИД Польши заявил о признаках возможного увеличения военного присутствия России в Беларуси
16:06
фдму
Рада еще раз проголосует за отставку главы Фонда госимущества Сенниченко
16:06
Кристоф Гойсген
Будущий глава Мюнхенской конференции раскритиковал позицию немецкого правительства по поставке оружия Украине
16:03
"Эвертон" Мыколенко объявил имя нового главного тренера
16:03
До конца года может начаться финансирование проекта по покрытию интернетом железных дорог в Украине, - Федоров
16:02
книга
"еПоддержка": от старта программы больше всего денег украинцы потратили на книги
15:51
airpods
Apple получила патент на новую технологию: владельцы iPhone смогут разблокировать свои устройства с помощью уха
15:48
дия
COVID-сертификаты о бустерной прививке появятся в "Дии" до 6 февраля, - Минцифры
15:47
Бенедикт Камбербетч снимется в фантастическом фильме о таблетке, лишающей потребности в сне
15:45
Самый дорогой футболист мира Мбаппе подписал контракт с "Реалом", - СМИ
15:44
Дом моды Dolce & Gabbana прекратит использование натурального меха в этом году
15:28
Дмитрий Кулеба
Это тонны аргументов, усиливающих позицию Украины - Кулеба о необходимости поставок оружия
15:27
В ближайшие дни Украину посетят президент Турции Эрдоган и три премьера европейских государств, - Кулеба
15:23
Угроза вторжения РФ в Украину: во время переговоров Джонсон намерен призвать Путина "отойти от края бездны"
15:15
Парламент Нидерландов выступил за предоставление Украине оборонного оружия
15:08
сепар ООС
В зоне ООС оккупанты ранили мирного жителя, он госпитализирован
15:07
Рамзан Кадыров
В РФ "Новая газета" подала иск против Кадырова: требует возбудить в отношении главы Чечни уголовное дело
15:06
Дорожная компания приближенного к Коломойскому нардепа получит из госбюджета 1 млрд грн
14:58
Польша
Для защиты от российской агрессии: Польша направит в Украину военное вооружение
14:50
Собирал информацию и подбирал "кадры для "ДНР": в Украине наемника РФ приговорили к 9 годам заключения
14:38
В сборной Польши объявили имя нового главного тренера: кого взяли вместо Шевченко
14:31
Алексей Резников
"Такой вероятности нет": Резников об угрозе оккупации Харькова Россией
14:29
Руслан Стефанчук
Стефанчук предложил нардепам обсудить введение онлайн-голосования Рады
14:27
Лидер "Динамо" Цыганков отказался от трансфера в европейский топ-чемпионат, - СМИ
14:27
G7
Деолигархизация, судебная реформа, права человека, экология: послы G7 назвали приоритетные направления реформ в Украине
14:17
Илья Новиков
Адвокат Илья Новиков: следствие отказывается допрашивать Зеленского и Арахамию, потому что это не вписывается в их сценарий
14:12
Эксклюзив
Зеленский
Виталий Портников: Конфликт Зеленского с Западом опасен для Украины
14:09
Программа по выплате COVID-вакцинации "еПоддержка" продлится до 18 декабря 2022 года
14:02
Власти по указанию Зеленского блокируют мою политическую деятельность, но я не буду участником этого шоу, - Порошенко возле ДБР
13:59
германия аэропорт
Германия ужесточила правила въезда для украинцев
13:53
Зеленский
Стоимость заграничных поездок Зеленского за год выросла на 20,3 млн грн, - ГУД
13:50
Профессиональный футбольный клуб из Житомира готов предложить Усику контракт
13:45
В Украину 1 февраля придет небольшой снег, дождь и гололедица, - синоптик Наталья Диденко
13:38
газопровод
Президент Монголии заявил о начале реальной работы по строительству газопровода из РФ в КНР
13:33
Датский футболист Эриксен, едва не умерший на Евро-2020, вернулся в АПЛ
13:26
Рада отсрочит штрафы для предпринимателей за нарушение во время работы с РРО, - Стефанчук
13:23
россия флот
РФ заявила о завершении военных учений в Черном море
13:22
"Динамо" объявило о трансфере форварда в испанский клуб
13:13
Алексей Резников
"Сейчас такой нужды нет": Резников о мобилизации населения
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV