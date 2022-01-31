Геращенко: "Европейская Солидарность" требует отменить каникулы для Верховной Рады во время кризиса безопасности на границах Украины

Об этом написала сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко на своей странице в социальной сети Facebook.

"Европейская Солидарность" подала на регистрацию изменения в календарный план сессии Верховной Рады. Мы требуем, чтобы нынешняя неделя была сессионной. Мы не голосовали за очередные каникулы под видом карантина", – написала Геращенко.

Она напомнила, что карантин поддержали "Слуги народа", депутатские группы, "Батькивщина" и вместе они едва набрали 233 голоса "за".

"Считаем кощунством в условиях повышенных угроз безопасности, проблем в энергетике и экономике, идти на очередную двухнедельную "работу в комитетах". Страна не на карантине, школы, больницы и армия работают, и не могут себе позволить онлайн", - отметила сопредседатель фракции.

"Особенным кощунством является повестка дня на вторник, где десяток ВСК от властной команды и изменение границ населенных пунктов. Это полная неадекватность вызовам времени. В то же время, законопроекты "ЕС" о поддержке ВСУ, увеличении зарплат и финансировании армии даже не включили в повестку дня сессии" , – подчеркнула Геращенко.

"Это и есть настоящие приоритеты власти. Зеленского раздражают лидеры других стран, которые смеют говорить о военной угрозе и сам не собирается помогать ВСУ", - добавила она.

Геращенко также отметила, что уже несколько часов соответствующие службы Верховной Рады фактически блокируют регистрацию постановления фракции Европейская Солидарность об изменении календарного плана сессии.

"Чтобы на Согласительной мы не имели возможности зафиксировать ее номер", - добавила представительница "Европейской Солидарности".

Геращенко считает, что Верховная Рада дееспособна, ежедневно в сессионном зале работают более 300 депутатов, а монобольшинство "умерло", там уже нет 226 голосов.

"Этим и только этим объясняются очередные двухнедельные каникулы: власти нужно время, чтобы кнутом и пряником, уголовными делами, запугиванием и конвертом загнать "слуг" в стойло".

Также мы получили несколько сигналов от «слуг», которые с ними начали вести душещипательные беседы о формуле Штайнмайера как спасении страны. И здесь тоже нужна пауза – чтобы нагнуть для нужных Банковой голосований», – отметила сопредседатель фракции.

Она подчеркнула, что требования "Европейской Солидарности" неизменны: немедленная встреча лидеров фракций с Зеленским для обсуждения ситуации безопасности, адекватная повестка дня работы ВР, приоритетность законов в поддержку армии, немедленное перераспределение средств по воровству на ВСУ.