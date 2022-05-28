Гепатит неизвестного происхождения обнаружили уже в 33 странах, - ВОЗ
В 33 странах мира выявили уже 650 случаев заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения
Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Большинство зарегистрированных случаев приходится на Европейский регион ВОЗ (22 страны), причем 222 случая только в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
По состоянию на 26 мая выявлено 650 случаев заболевания, еще 99 нуждаются в классификации.
Еще 240 случаев заболевания выявили в обеих Америках, 34 – в Западном Тихоокеанском регионе, 14 – в регионе Юго-Восточной Азии и еще 5 – в Восточном Средиземноморском регионе.
Отмечается, что более 75% случаев гепатита пришлось на детей в возрасте до пяти лет. Обычно у детей развивается острая печеночная недостаточность, а у 6% пациентов необходима трансплантация печени. ВОЗ сообщила о смерти девяти детей.
По данным организации, острый гепатит неизвестного происхождения уже выявлен в Аргентине, Австрии, Бельгии, Болгарии, Канаде, Кипре, Дании, Франции, Греции, Индонезии, Ирландии, Израиле, Италии, Японии, Мальдивах, Мексике, Молдове, Нидерландах, Норвегии, Панаме, Польше, Южной Корее, Румынии, Сербии, Сингапуре, Словакии, Словении, Испании и Швеции.
- Напомним, в мире зафиксирована вспышка детского гепатита неизвестного происхождения. Украинские медики призывают вакцинировать детей хотя бы от гепатита В.
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