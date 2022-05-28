Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Большинство зарегистрированных случаев приходится на Европейский регион ВОЗ (22 страны), причем 222 случая только в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

По состоянию на 26 мая выявлено 650 случаев заболевания, еще 99 нуждаются в классификации.

Еще 240 случаев заболевания выявили в обеих Америках, 34 – в Западном Тихоокеанском регионе, 14 – в регионе Юго-Восточной Азии и еще 5 – в Восточном Средиземноморском регионе.

Отмечается, что более 75% случаев гепатита пришлось на детей в возрасте до пяти лет. Обычно у детей развивается острая печеночная недостаточность, а у 6% пациентов необходима трансплантация печени. ВОЗ сообщила о смерти девяти детей.

По данным организации, острый гепатит неизвестного происхождения уже выявлен в Аргентине, Австрии, Бельгии, Болгарии, Канаде, Кипре, Дании, Франции, Греции, Индонезии, Ирландии, Израиле, Италии, Японии, Мальдивах, Мексике, Молдове, Нидерландах, Норвегии, Панаме, Польше, Южной Корее, Румынии, Сербии, Сингапуре, Словакии, Словении, Испании и Швеции.

Напомним, в мире зафиксирована вспышка детского гепатита неизвестного происхождения. Украинские медики призывают вакцинировать детей хотя бы от гепатита В.

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