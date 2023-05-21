Georgian Airways, которая летает в РФ, запретила президенту Грузии летать ее самолетами
Авиакомпания Georgian Airways объявила президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая накануне призвала к бойкоту перевозчика из-за полетов в РФ, персоной нон грата на своих самолетах
Об этом сообщает портал "Новости-Грузия".
Председатель совета директоров авиакомпании Тамаз Гаиашвили заявил, что это ответ на ее вчерашнее заявление – Зурабишвили призвала к бойкоту авиакомпании после начала прямых рейсов в Москву.
"Мы не пустим ее на борт", – говорит Гаиашвили, требуя от президента извиниться не только перед авиакомпанией, но и перед всем народом Грузии.
Также портал отмечает, что, по мнению Гаиашвили, Georgian Airways сегодня принадлежат заслуги и подвиги грузинских летчиков, которые 30 лет назад вывозили людей из горящего Сухуми.
Сообщается, что, всячески критикуя президента, Гаиашвили делает акцент на ее французском прошлом, указывая, что она "гуляла по Парижу", и неожиданно вспомнил предков президента:
"Пусть эта дама расскажет о своих предках, которые вместе с казной Грузии разграбили церкви-монастыри и национальные музеи и скрылись, оставив грузинский народ голодным".
В субботу Саломе Зурабишвили объявила, что будет бойкотировать авиакомпанию Georgian Airways, которая начала осуществлять прямые рейсы в Москву.
- Напомним, 11 мая стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому визовый режим для граждан Грузии перестанет действовать с 15 мая 2023 года. Между странами также возобновят авиаперевозки. ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты на свою территорию.
- 15 мая Грузия разрешила первой российской авиакомпании совершать рейсы в страну. На следующий день разрешение на регулярные рейсы в Москву получила грузинская авиакомпания Georgian Airways.
- 20 мая стало известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот авиакомпании Georgian Airways, которая начала совершать прямые рейсы в Москву.
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