Об этом сообщает портал "Новости-Грузия".

Председатель совета директоров авиакомпании Тамаз Гаиашвили заявил, что это ответ на ее вчерашнее заявление – Зурабишвили призвала к бойкоту авиакомпании после начала прямых рейсов в Москву.

"Мы не пустим ее на борт", – говорит Гаиашвили, требуя от президента извиниться не только перед авиакомпанией, но и перед всем народом Грузии.

Также портал отмечает, что, по мнению Гаиашвили, Georgian Airways сегодня принадлежат заслуги и подвиги грузинских летчиков, которые 30 лет назад вывозили людей из горящего Сухуми.

Сообщается, что, всячески критикуя президента, Гаиашвили делает акцент на ее французском прошлом, указывая, что она "гуляла по Парижу", и неожиданно вспомнил предков президента:

"Пусть эта дама расскажет о своих предках, которые вместе с казной Грузии разграбили церкви-монастыри и национальные музеи и скрылись, оставив грузинский народ голодным".

В субботу Саломе Зурабишвили объявила, что будет бойкотировать авиакомпанию Georgian Airways, которая начала осуществлять прямые рейсы в Москву.