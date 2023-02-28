Информация о возможной передаче Китаем России беспилотников, конечно, тревожна. Милитарный потенциал Китая может многое изменить, если начнет применяться РФ.

Но пока я к этому отношусь скептически. Китай гораздо больше теряет, чем приобретает в случае поставок оружия. Похоже, что это желание "показать зубы" в ответ на повышение американской активности по Тайваню - увеличение учений, поставок и т.д.

Похоже, что это желание "показать зубы" в ответ на повышение американской активности по Тайваню - увеличение учений, поставок и т.д.

Типично в духе китайской ментальности: если нам где-то создают проблемы, мы будем также их создавать, но в другом месте — асимметрично.

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Показать зубы еще не значит кусаться, но все это демонстрирует, насколько геополитика влияет на нашу войну с РФ. Китайский "мирный план", едва обнародованный МИД Китая, еще одно подтверждение тому.

Этот очень осторожный текст, в котором расставлено немало ловушек, не о содержании — китайцы прекрасно знают, что он неприемлем ни для нас, ни для Запада, ни для России, а о заявке стать "игроком", готовым и желающим глобально "играть" . И это серьезная заявка.

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Об авторе. Павел Климкин, дипломат, эксминистр иностранных дел Украины

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