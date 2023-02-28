Геополитика начинает влиять на нашу войну с РФ
Китайский "мирный план" – это заявка стать "игроком", который готов и хочет глобально "играть"
Информация о возможной передаче Китаем России беспилотников, конечно, тревожна. Милитарный потенциал Китая может многое изменить, если начнет применяться РФ.
Но пока я к этому отношусь скептически. Китай гораздо больше теряет, чем приобретает в случае поставок оружия. Похоже, что это желание "показать зубы" в ответ на повышение американской активности по Тайваню - увеличение учений, поставок и т.д.
Похоже, что это желание "показать зубы" в ответ на повышение американской активности по Тайваню - увеличение учений, поставок и т.д.
Типично в духе китайской ментальности: если нам где-то создают проблемы, мы будем также их создавать, но в другом месте — асимметрично.
Читайте также: "Ассоциация неудачников" зря ожидает падения Украины
Показать зубы еще не значит кусаться, но все это демонстрирует, насколько геополитика влияет на нашу войну с РФ. Китайский "мирный план", едва обнародованный МИД Китая, еще одно подтверждение тому.
Этот очень осторожный текст, в котором расставлено немало ловушек, не о содержании — китайцы прекрасно знают, что он неприемлем ни для нас, ни для Запада, ни для России, а о заявке стать "игроком", готовым и желающим глобально "играть" . И это серьезная заявка.
Об авторе. Павел Климкин, дипломат, эксминистр иностранных дел Украины
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.36
Покупка 38.36Продажа 39.34
-
EUR
Покупка 40.17Продажа 41.31
- Актуальное
- Важное