English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Геополитическая роль Украины была недооценена, ведь блокирование наших портов обернется голодом в Африке и Азии, - политик Сергей Джердж
Эксклюзив

Геополитическая роль Украины была недооценена, ведь блокирование наших портов обернется голодом в Африке и Азии, - политик Сергей Джердж

29 июня, 2022 среда
09:22
война с Россией

Глава Общественной Лиги "Украина-НАТО" Сергей Джердж считает, что геополитическая значимость Украины была недооценена, потому что блокирование страной-агрессоркой украинских портов обернется голодом в странах Азии и Африки

Политик рассказал об этом в эфире телеканала "Еспресо".

"Геополитическая роль Украины была недооценена, поскольку заблокировали россияне украинские порты, теперь будет в Азии и Африке голод. Если бы заблокировали какую-нибудь другую страну Европы, возможно, такого глобального влияния на геополитику не было", - отметил Джердж.

Политик добавил, что на саммите Североатлантического Альянса должны объявить об усилении поддержки нашей страны.

"Украина должна получить достойную оценку. Думаю, на саммите НАТО это будет звучать. Мы знаем также, что готовятся многие шаги поддержки нашего государства со стороны Запада: усиление предоставления оружия, продолжение реформирования", - отметил Сергей Джердж.

  • 22 июня издание El Pais сообщило, что в Европе предполагают, что масштабный продовольственный кризис, связанный с войной РФ против Украины, грозит голодом Египта, Ливана, Ливии и Марокко .
  • 24 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что существует реальный риск глобального голода в 2022 году, а следующий год может быть хуже.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Видео
Новости
Украина
Африка
зерно
голод
геополитика
НАТО
Читайте также:
жара
28 июня, 2022 вторник
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине спадет жара
Дніпро
28 июня, 2022 вторник
В Днепре после российского обстрела ищут под завалами людей, разрушена железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие, - ОВА
29 июня, 2022 среда
В британской разведке выдвинули свою версию ракетных ударов РФ по гражданским объектам
Киев
+31°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.35
    Покупка 34.35
    Продажа 35.18
  • EUR
    Покупка 35.85
    Продажа 37.07
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
29 июня
13:12
Обновлено
Россияне попали в многоэтажку Николаева: есть погибшие
12:30
В Полтавской области будут продолжаться учебные стрельбы: людей предупреждают о звуках выстрелов
12:30
Одесса
Одесса передаст городам-партнерам туристический символ "Якорь-сердце"
12:28
Гитанас Науседа
НАТО проведет саммит в 2023 году в Литве, - Науседа
12:27
Эксклюзив
После боев за Северодонецк силы врага слабее, однако у него еще есть ресурс воевать, - лейтенант Нацгвардии
12:27
Премьер-министр Бельгии считает, что Украина, несомненно, должна выиграть войну
12:21
газ
"Нафтогаз" разъяснил, почему украинцам пришло по две платежки за газ
12:05
Эксклюзив
Убытки Украины в результате войны составляют более $1 трлн, - советник президента
12:05
ДБР
ДБР завершило расследование в отношении 6 судей-предателей из Крыма: им грозит до 15 лет заключения
12:02
В Мариуполе оккупанты собирают информацию об эвакуированных жителях и пытаются склонить их к сотрудничеству, - разведка
11:56
Президент Индонезии прибыл в Киев
11:43
Оккупанты анонсировали снос домов в Мариуполе с 1 июля
11:43
Где мы теряем одного человека, Россия теряет пять, - Зеленский о потерях Украины и РФ на войне
11:33
Мошенники украли деньги у 5 тысяч украинцев под видом соцвыплат с ЕС
11:31
Пытался захватить Запорожскую область: в Украине к 15 годам тюрьмы приговорили "деэнеровца"
11:30
Обновлено
Оккупанты обстреляли Николаевщину: повреждены дома, загорелись зерновые склады
11:29
Эксклюзив
"В одном пакете могут быть остатки нескольких тел": Елена Толкачева об идентификации погибших
11:18
Япония применила наибольше персональных санкций к российским олигархам, а Украина до сих пор не объявила их против Фридмана, Усманова и Абрамовича, - исследование
11:16
НАТО будет поставлять Украине оружие, пока потребуется, - Шольц
11:06
СБУ допросила российского моряка, который "переквалифицировался" в пехотинца
10:55
Около 40 взрывов: россияне обстреляли Черниговщину
10:47
Йенс Столтенберг
Мы четко заявим, что Россия представляет прямую угрозу нашей безопасности, - Столтенберг
10:44
РФ "не наносила ни одного удара по ТЦ в Кременчуге": в СНБО опровергли новую порцию российских фейков
10:31
Россияне обстреляли Сумщину из гранатометов: 40 приходов
10:26
Обновлено
В Днепре обнаружили погибших под завалами уничтоженного россиянами предприятия
10:21
У Путина действительно есть болезнь, и она сложнее рака, - Зеленский
10:01
ВСУ на Харьковщине заставили оккупантов отойти в районах Дементиевки, Довгаловки и Залимана
10:00
Олаф Шольц
В бундестаге обвинили Шольца в попытках навязать мир Украине
09:54
Число раненых детей за время полномасштабной войны РФ против Украины возросло до более чем 627
09:29
Инфографика
Около 35 450 оккупантов, 1572 танка и 640 беспилотников: Генштаб назвал потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
09:29
Инфографика
доллар
Курс валют 29 июня: стоимость евро и доллара в обменниках
09:29
Коллаборант Стремоусов заявил о начале подготовки "референдума" о присоединении Херсонщины к РФ
09:19
Укрзализныця
УЗ назначила эвакуационный поезд из Покровска во Львов на 29 июня
08:53
В британской разведке выдвинули свою версию ракетных ударов РФ по гражданским объектам
08:47
Правительственная программа компенсации работодателям зарплат позволила трудоустроить 6,1 тыс. переселенцев
08:43
В Днепропетровской области россияне обстреляли две общины, оставив без света часть села
08:23
Газпромбанк
Кулеба требует отключить от SWIFT банк, через который получают зарплату оккупанты
08:14
Оккупанты обстреляли Лисичанск кассетными боеприпасами: ранены более 20 человек
07:58
В Беларуси проведут военные собрания: сосредоточатся на формировании стрелковых батальонов, - Генштаб
07:40
ВСУ нанесли оккупантам большие потери в Северодонецке и могут применить похожую тактику в Лисичанске, - ISW
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV