Геополитическая роль Украины была недооценена, ведь блокирование наших портов обернется голодом в Африке и Азии, - политик Сергей Джердж
Глава Общественной Лиги "Украина-НАТО" Сергей Джердж считает, что геополитическая значимость Украины была недооценена, потому что блокирование страной-агрессоркой украинских портов обернется голодом в странах Азии и Африки
Политик рассказал об этом в эфире телеканала "Еспресо".
"Геополитическая роль Украины была недооценена, поскольку заблокировали россияне украинские порты, теперь будет в Азии и Африке голод. Если бы заблокировали какую-нибудь другую страну Европы, возможно, такого глобального влияния на геополитику не было", - отметил Джердж.
Политик добавил, что на саммите Североатлантического Альянса должны объявить об усилении поддержки нашей страны.
"Украина должна получить достойную оценку. Думаю, на саммите НАТО это будет звучать. Мы знаем также, что готовятся многие шаги поддержки нашего государства со стороны Запада: усиление предоставления оружия, продолжение реформирования", - отметил Сергей Джердж.
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