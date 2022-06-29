Политик рассказал об этом в эфире телеканала "Еспресо".

"Геополитическая роль Украины была недооценена, поскольку заблокировали россияне украинские порты, теперь будет в Азии и Африке голод. Если бы заблокировали какую-нибудь другую страну Европы, возможно, такого глобального влияния на геополитику не было", - отметил Джердж.

Политик добавил, что на саммите Североатлантического Альянса должны объявить об усилении поддержки нашей страны.

"Украина должна получить достойную оценку. Думаю, на саммите НАТО это будет звучать. Мы знаем также, что готовятся многие шаги поддержки нашего государства со стороны Запада: усиление предоставления оружия, продолжение реформирования", - отметил Сергей Джердж.

22 июня издание El Pais сообщило, что в Европе предполагают, что масштабный продовольственный кризис, связанный с войной РФ против Украины, грозит голодом Египта, Ливана, Ливии и Марокко .

24 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что существует реальный риск глобального голода в 2022 году, а следующий год может быть хуже.

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