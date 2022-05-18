География бизнес-бойкота: компании Австралии, Норвегии и Литвы наиболее активно выходили с российского рынка, – исследование
Исследователи назвали топ-5 стран, где бизнес активно бойкотирует Россию: Австралия, Норвегия, Литва, Великобритания, Южная Корея
Об этом свидетельствует исследование R&D-центра компании YouControl .
Согласно данным аналитиков, к топ-5 стран - лидеров бизнес-бойкотирования относятся Австралия, Норвегия, Литва, Великобритания, Южная Корея. А вот лидерство в отказе от добровольных санкций получили Турция и Китай.
Добровольные санкции – выход с российского рынка международных компаний – остаются важным инструментом увеличения давления на Россию, отмечают аналитики. О выходе с российского рынка или сворачивании сделок заявили почти 1 тыс. международных компаний. Но не во всех секторах бизнеса такое давление готовы оказывать.
В частности, большая часть лояльных к России компаний работают в отраслях здравоохранения, металлургии, строительства, телекоммуникаций, текстильной промышленности.
Что касается секторов, где мировые компании активно выходят с российского рынка, то это спорт, бизнес-услуги, медиа, розничная торговля и технологии, говорится в исследовании.
"Бизнес стран Северной Европы наиболее массово поддержал идею добровольных санкций, в отличие от более лояльных к России представителей Южной Европы", - отмечают аналитики.
В Испании, Португалии, Франции и Италии бренды неоднозначно восприняли призывы покинуть российский рынок добровольно. Среди европейских стран высокая доля компаний, продолживших бизнес в России, отмечается в Исландии, Словении, Греции, Австрии и Венгрии, свидетельствует анализ YouControl.
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