Об этом свидетельствует исследование R&D-центра компании YouControl .

Согласно данным аналитиков, к топ-5 стран - лидеров бизнес-бойкотирования относятся Австралия, Норвегия, Литва, Великобритания, Южная Корея. А вот лидерство в отказе от добровольных санкций получили Турция и Китай.

Добровольные санкции – выход с российского рынка международных компаний – остаются важным инструментом увеличения давления на Россию, отмечают аналитики. О выходе с российского рынка или сворачивании сделок заявили почти 1 тыс. международных компаний. Но не во всех секторах бизнеса такое давление готовы оказывать.

В частности, большая часть лояльных к России компаний работают в отраслях здравоохранения, металлургии, строительства, телекоммуникаций, текстильной промышленности.

Что касается секторов, где мировые компании активно выходят с российского рынка, то это спорт, бизнес-услуги, медиа, розничная торговля и технологии, говорится в исследовании.

"Бизнес стран Северной Европы наиболее массово поддержал идею добровольных санкций, в отличие от более лояльных к России представителей Южной Европы", - отмечают аналитики.

В Испании, Португалии, Франции и Италии бренды неоднозначно восприняли призывы покинуть российский рынок добровольно. Среди европейских стран высокая доля компаний, продолживших бизнес в России, отмечается в Исландии, Словении, Греции, Австрии и Венгрии, свидетельствует анализ YouControl.

Напомним, материнская компания Leroy Merlin, продолжающая работать на рынке РФ, заблокировала работу украинского подразделения.

Хакеры Anonymous взломали сайты Ашана, Leroy Merlin и Decathlon.

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