"Гент" разгромил "Истанбул Башакшехир" и стал первым четвертьфиналистом Лиги конференций
В ответном матче 1/8 финала Лиги конференций турецкий "Истанбул Башакшехир" разгромно уступил бельгийскому "Генту"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После ничьей (1:1) в первом матче сегодня, 15 марта, "Истанбул Башакшехир" пропустил хет-трик от Гифта Орбана в течение трех минут.
Еще один гол в ворота турок оформил форвард "Гента" Уго Куйперс. Единственный мяч за стамбульцев забил Аднан Янузай. На 88-й минуте бельгийский исполнитель сделал счет 1:4.
Все остальные матчи 1/8 финала Лиги конференций будут сыграны завтра, 16 марта.
Жеребьевка четвертьфинала пройдет 17 марта.
Лига конференций
1/8 финала. Повторный матч
15 марта
"Истанбул Башакшехир" (Турция) – "Гент" (Бельгия) 1:4
Голы: Янузай, 88 – Орбан, 31, 32, 34, Куйперс, 37
Первый матч – 1:1
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