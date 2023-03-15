"Гент" разгромил "Истанбул Башакшехир" и стал первым четвертьфиналистом Лиги конференций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После ничьей (1:1) в первом матче сегодня, 15 марта, "Истанбул Башакшехир" пропустил хет-трик от Гифта Орбана в течение трех минут.

Еще один гол в ворота турок оформил форвард "Гента" Уго Куйперс. Единственный мяч за стамбульцев забил Аднан Янузай. На 88-й минуте бельгийский исполнитель сделал счет 1:4.

Все остальные матчи 1/8 финала Лиги конференций будут сыграны завтра, 16 марта.

Жеребьевка четвертьфинала пройдет 17 марта.

Лига конференций

1/8 финала. Повторный матч

15 марта

"Истанбул Башакшехир" (Турция) – "Гент" (Бельгия) 1:4

Голы: Янузай, 88 – Орбан, 31, 32, 34, Куйперс, 37

Первый матч – 1:1