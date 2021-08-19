"Гент" Безуса сенсационно проиграл полякам в Лиге конференций
В матче плей-офф квалификации Лиги конференций бельгийский "Гент" сенсационно проиграл польскому "Ракуву"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой поляков со счетом 1: 0. 32-летний защитник "Ракув" Анджей Невулис забил единственный гол во встрече на 64-й минуте поединка.
Украинский хавбек "Гента" Роман Безус появился на поле лишь на 68-й минуте.
Ответный матч состоится ровно через неделю - 26 августа. Победитель сыграет в групповом этапе турнира. Украинские представители "Колос" и "Ворскла" уже вылетели из соревнований.
Лига конференций
Квалификация. Плей-офф
19 августа
"Ракув" (Польша) - "Гент" (Бельгия) 1: 0
Гол: Невулис, 64
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