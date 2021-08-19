"Гент" Безуса сенсационно проиграл полякам в Лиге конференций

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч закончился победой поляков со счетом 1: 0. 32-летний защитник "Ракув" Анджей Невулис забил единственный гол во встрече на 64-й минуте поединка.



Украинский хавбек "Гента" Роман Безус появился на поле лишь на 68-й минуте.



Ответный матч состоится ровно через неделю - 26 августа. Победитель сыграет в групповом этапе турнира. Украинские представители "Колос" и "Ворскла" уже вылетели из соревнований.

Лига конференций



Квалификация. Плей-офф



19 августа

"Ракув" (Польша) - "Гент" (Бельгия) 1: 0



Гол: Невулис, 64

17 августа во первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил "Монако".

В другом матче молдавский "Шериф" Юрия Вернидуба сенсационно разгромил загребское "Динамо"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb