Генштабы Путина и Лукашенко готовятся разместить в Беларуси 120 тыс. военных РФ, - белорусский оппозиционер Латушко
Павел Латушко, дипломат и заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси рассказал, что меры по мобилизации белорусской экономики на нужды вооруженных сил РФ и Республики Беларусь планируются осуществить в период ноябрь – февраль
Об этом он сообщил в эфире Еспресо.
"Те источники, которые нас информируют, утверждают о том, что уже ведется подготовка на этапе взаимодействия генштабов вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации о размещении российской военной группировки численностью до 120 тысяч на белорусской территории. Ранее ГУР Министерства обороны Украины сообщало о 20 тысячах, Конечно, цифры разные, но значительные для создания потенциальной угрозы нападения с севера со стороны Беларуси", - подчеркнул белорусский оппозиционер.
Павел Латушко убежден, что Лукашенко обычно торговался с Путиным, теперь только остается вопрос цены, но узнаем в ближайшее время и дождемся, что скажет Лукашенко о признании частью РФ аннексированных территорий.
"Мы подтверждаем, что уже проведена экономическая мобилизация. Созданы списки государственных и частных компаний, которые могут быть привлечены в период объявления военного положения. Каждый руководитель из этих компаний, после собеседования с сотрудниками КГБ, получил инструкции и указания, что именно он должен передавать в интересах вооруженных сил РФ и Республики Беларусь, а это и горючее, и продовольствие, и медицинское обслуживание, транспорт и др. Уже отработаны списки логистических складов и баз, также готовится и железная дорога, резервируется подвижной состав - все эти мероприятия планируются осуществить в период ноябрь – февраль. К тому же рассылают повестки для прибытия в военкомат для получения мобилизационного предписания или для участия в учениях", - отметил Латушко.
Дипломат отметил, что получает информацию из разных источников и то, что Лукашенко готовится, никаких сомнений нет. И пока Лукашенко находится у власти, хуже всего неизбежно, и чтобы не произошло худшего, нужно выставить ему очень жесткие условия.
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