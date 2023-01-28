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Генштаб: захватчики дальше ведут наступательные действия в трех направлениях, ВСУ отразили атаки вблизи 12 населенных пунктов

28 января, 2023 суббота
07:07
война с Россией

Как сообщил Генштаб, захватчики дальше ведут наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, однако защитники отбили атаки в районах 12 населенных пунктов

Об этом говорится в сведении от Генштаба ВСУ на фейсбуке.

За сутки 28 января россияне нанесли 10 ракетных и 26 авиационных ударов и совершили 81 обстрел из РСЗО

"За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 10 ракетных, один из них по гражданской инфраструктуре Запорожья, и 26 авиационных ударов и произвели 81 обстрел из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам в городе Очакове. Есть раненые и погибшие среди мирного населения ", - подчеркнули в Генеральном штабе ВСУ.

В Генштабе отметили, что оккупанты в дальнейшем ведут наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях – обороняются.

Тогда же Силы обороны отразили вражеские атаки вблизи 12 городов и сел Луганщины и Донетчины, а также уничтожили самолет Су-25, вертолет Ми-8 и 2 БПЛА типа "Суперкам".

В течение суток 28 января ВСУ отразили атаки оккупантов неподалеку от 12 городов и сел, среди них: Белогоровка Луганской области и Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Дружба, Водяное, Марьинка, Победа, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

В частности, украинская авиация нанесла 8 ударов по районам концентрации личного состава противника, их оружия и техники, также поражена позиция зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, наши воины уничтожили самолет Су-25, вертолет Ми-8 и 2 БпЛА типа "Суперкам". Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 2 пункта управления, 2 позиции ПВО противника и 5 районов сосредоточения его живой силы ", – добавили в Генштабе.

Ситуация по направлениям

Отмечается, что специалисты не обнаружили наступательных группировок врага на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях.

На Северском направлении россияне били из минометов в районе Николаевки Черниговской области и Рожковичи и Бачевск - Сумской.

На Слобожанском направлении не утихают обстрелы городов и сел вдоль столкновения. Под огневым поражением оказались более 30 населенных пунктов, в том числе: Гурьев Казачок, Красное, Старица, Охримовка, Варваровка, Новомлынск, Двуречная, Западное и Купянск Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты оказали огневое влияние по районам более 25 населенных пунктов. В частности, это – Ивановка, Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Макеевка, Червонопоповка и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении захватчики атаковали районы более 40 населённых пунктов. Среди них – Спорное, Верхнекаменное, Раздолевка, Веселое, Белогоровка, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Курдюмовка, Майорск, Дружба, Северное, Железное и Торецк в Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огнем оказались Бердичи, Авдеевка, Веселое, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении снова обстреляны Богоявленко, Угледар и Золотую Ниву.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели, в частности, Железное, Ильинка, Времевка и Новополь на Донечине, а также Ольговское, Полтавка, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Староукраинка, Волшебное, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожье. В общей сложности более 30 городов и сел.

В Херсонском направлении под обстрелами из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов оказались районы населенных пунктов Золотая Балка, Гавриловка, Дудчаны, Красный Маяк, Монастырское, Томарино, Бургунка, Тягинка, Камышаны и Херсон.

  • Напомним, эксперты Института изучения войны предупредили , что новое наступление россиян может состояться в Луганской области или вблизи Угледара, Донецкая область.

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