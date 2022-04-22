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Главная война с Россией Генштаб: захватчики пытаются наступать в районе Рубежного и планируют запретить выезд из оккупированного Крыма, чтобы не допустить срыв весенней призывной кампании

Генштаб: захватчики пытаются наступать в районе Рубежного и планируют запретить выезд из оккупированного Крыма, чтобы не допустить срыв весенней призывной кампании

22 апреля, 2022 пятница
07:11
война с Россией

Российская Федерация продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины и наносит ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры

Об этом передает Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Принимаются меры по усилению прикрытия государственной границы на западном и северо-западном направлениях. Силы и средства противовоздушной обороны переведены на несение дежурства в усиленном режиме. Усилена охрана штабов, узлов связи, военных городков, арсеналов, баз и складов хранения вооружения, военной техники и горюче-смазочных материалов.

На Слобожанском направлении враг, силами до семи батальонных тактических групп из состава 6 общевойсковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов, продолжает частично блокировать город Харьков, производит огненное поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

На Изюмском направлении противник сосредоточил для ведения боевых действий до 25-ти батальонных тактических групп из состава 1-й танковой армии, 20-й и 35-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации.

Также враг предпринимает попытки вести наступление в направлении населенного пункта Заводы. Вышел на северные окраины Дубровного, пытается закрепиться на достигнутом рубеже.

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты в течение суток активизировали боевые действия вдоль всей линии боевого столкновения. Враг совершает штурмовые действия в районе населенного пункта Заречное и силами к батальону пытается наступать в районе населенного пункта Рубежное.

Продолжаются оборонительные бои с противником по направлению к населенным пунктам Новтошковское и Попасная. Враг продолжает пытаться при поддержке артиллерии совершать штурмовые действия в районе населенного пункта Марьинка.

Одновременно враг усиливает группировку войск на Запорожском направлении. Продолжаются мероприятия логистического обеспечения оккупационных войск.

На Южнобужском направлении противник продолжает оказывать огневое влияние на подразделения Сил обороны, пытался провести разведку боем в районе Трудолюбовки, понес потери, отошел на ранее занятые позиции.

Отмечается, что противник продолжает нести потери. По имеющейся информации, 20 апреля этого года, в центральную районную больницу города Новоайдар была доставлена очередная партия раненых военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации (около 220 человек) и более 50 тел погибших захватчиков.

Кроме того, батальонная тактическая группа 136-й отдельной мотострелковой бригады 58 общевойсковой армии Южного военного округа, действовавшая на Кураховском направлении, понесла значительные потери в живой силе (до 250 человек) и потеряла до 10 единиц реактивных и ствольных систем.

Также, по имеющейся информации, личный состав 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, привлеченный к боевым действиям на территории Украины, не получил так называемые боевые средства за март месяц. Поэтому военнослужащие выражают свое недовольство и возмущение.

В Генштабе отмечают, что в целях недопущения срыва весенней призывной кампании на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым с 30 апреля текущего года выезд и въезд на полуостров оккупантами будет запрещен.

Также на временно занятых территориях вражеские подразделения продолжают блокировать перемещение местного населения, грабить и искусственно приближать гуманитарный кризис - разрушают объекты критической инфраструктуры и блокируют доставки гуманитарных грузов с территории Украины. Имеются случаи расстрелов гражданского населения и волонтеров.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак российских оккупантов, уничтожены шесть танков, восемь единиц бронированной и пятнадцать единиц автомобильной техники, четыре артиллерийские системы.

Группировкой Воздушных сил Вооруженных сил Украины вместе с зенитчиками Сухопутных и Десантно-штурмовых войск, морской пехоты и Национальной гвардии за предыдущие сутки было уничтожено пятнадцать воздушных целей: девять БПЛА, три самолета и три вертолета.

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