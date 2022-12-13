Об этом передает Генштаб ВСУ в утреннем своде 13 декабря.

"Российские оккупанты продолжают использовать инфраструктуру лечебных и санаторно-курортных учреждений на временно оккупированной и занятой территориях Украины для предоставления квалифицированной медицинской помощи своим раненым военнослужащим", - говорится в сообщении.

Так, в Луганске один из корпусов роддома оккупанты переоборудовали под военный госпиталь.

А в городе Мелитополь в качестве военного госпиталя используются помещения детского санатория.

Для оказания медицинской помощи привлекается медицинский персонал из Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что больницы во временно оккупированных районах Луганщины принудительно выписывают больных, еще не закончивших лечение, чтобы освободить места для раненых российских военных.

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