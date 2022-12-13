Генштаб: Захватчики обустроили госпиталь для раненых в роддоме Луганска, а в Мелитополе - в детском санатории
Враг продолжает использовать украинскую инфраструктуру на временно оккупированных территориях Украины для оказания медпомощи раненым солдатам
Об этом передает Генштаб ВСУ в утреннем своде 13 декабря.
"Российские оккупанты продолжают использовать инфраструктуру лечебных и санаторно-курортных учреждений на временно оккупированной и занятой территориях Украины для предоставления квалифицированной медицинской помощи своим раненым военнослужащим", - говорится в сообщении.
Так, в Луганске один из корпусов роддома оккупанты переоборудовали под военный госпиталь.
А в городе Мелитополь в качестве военного госпиталя используются помещения детского санатория.
Для оказания медицинской помощи привлекается медицинский персонал из Российской Федерации.
- Ранее сообщалось, что больницы во временно оккупированных районах Луганщины принудительно выписывают больных, еще не закончивших лечение, чтобы освободить места для раненых российских военных.
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