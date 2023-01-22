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Генштаб: за сутки ВСУ отразили вражеские атаки вблизи 10 населенных пунктов Донетчины и Луганщины

22 января, 2023 воскресенье
07:01
война с Россией

За сутки 21 января украинские защитники отбили атаки оккупантов в районах 10 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, РФ же нанесла 1 ракетный и 27 авиационных ударов

Об этом Генеральный штаб ВСУ проинформировал на фейсбуке.

21 января Россия нанесла 1 ракетный и 27 авиационных ударов по Украине

За сутки захватчики нанесли по Украине ракетный удар, также РФ совершила 27 авиационных ударов. В частности, враг 55 раз обстреливал из реактивных систем залпового огня.

"Угроза нанесения ударов с использованием ракет наземного и воздушного базирования и "дронов-камикадзе" остается по всей Украине", - отметили в Генштабе.

ВСУ отразили атаки вблизи 10 городов и сел Донбасса и Луганщины

В предыдущий день ВСУ отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Новоселовской Луганской области и Терны, Серебрянское лесничество, Верхнекаменское, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Первомайское, Марьинка и Победа в Донецкой области.

Украинская авиация же тогда нанесла по районам сосредоточение оккупантов 14 ударов, 3 – по позициям зенитно-ракетных комплексов РФ. А защитники ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения захватчиков.

Ситуация по направлениям

"Оккупанты вели безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Лиманском направлениях. Продолжают попытки наступления на Бахмутском направлении, наращивают интенсивность применения авиации. На других направлениях – обороняются", - отметили в Генштабе.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях специалисты не обнаружили наступательных группировок захватчиков.

От вражеского минометного и артиллерийского огня пострадали районы городов и сел Бруски на Черниговщине, Сопич - Сумщина, а также Ветеринарное, Стрелеча, Пильное, Старица, Волчанск, Новомлынск, Двуречная и Купянск на Харьковщине.

На Купянском направлении под обстрелами оказались Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

В Лиманском направлении россияне обстреляли Макеевку, Площадку, Краснопоповку, Кузьмино и Серебрянское лесничество Луганской области.

На Бахмутском направлении под огнем оказались позиции ВСУ в районах более 15 населённых пунктов. Среди них – Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Клещиевка, Нью-Йорк, Дружба и Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении огневого поражения потерпели Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

На Новопавловском - обстреляны Богоявленко и Никольское Донецкой области.

В Запорожском направлении россияне направили свою артиллерию на районы более 15 населенных пунктов. В частности, это – Времовка, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Каменское, Зеленая Роща и Новоселка на Запорожье.

На Херсонском направлении захватчики снова обстреляли по всему спектру артиллерии Белозерку, Днепровское, Янтарное, Берегово и Херсон.

  • Напомним, за день, 21 января, российские террористы нанесли 115 ударов по приграничным общинам Сумской области: осколками ранен 17-летний парень, повреждены жилые дома.
  • В субботу, 21 января, захватчики обстреляли Марганецкую общину Днепропетровской области, одно из предприятий потерпело разрушения.

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Украина
Россия
Луганщина
Сумщина
военные силы Украины
Херсонщина
Донетчина
Запорожская область
Бахмут
Харковщина
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