Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ на фейсбуке.

Военные отметили, что в приграничных районах Белгородской области в РФ россияне в дальнейшем обустраивают инженерное оборудование местности, устанавливают противотанковые заграждения.

За сутки ВСУ отразили по меньшей мере 170 российских атак, а также нанесли 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники РФ

За прошедшие сутки наши защитники отбили более 170 атак противника на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Тогда же украинская авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. Также наши защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 район сосредоточения противника, 2 склада боеприпасов и 3 других важных объекта врага.

Захватчики сосредотачиваются на ведении наступательных действий на 5 направлениях и нанесли 14 ракетных ударов по Украине

Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Российские оккупанты нанесли 14 ракетных ударов по гражданским объектам на Харьковщине, Полтавщине и Донеччине. Есть раненые среди мирного населения, поврежденные жилые многоэтажки и частные дома. Также захватчики нанесли 21 авиационный удар, в том числе задействовали 2 БПЛА "Шахед-136". Ударные дроны сбиты. Враг совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Уровень угрозы нанесения российскими оккупантами ракетных ударов очень высок по всей территории Украины.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирование наступательных группировок захватчиков не обнаружено.

За сутки россияне обстреляли населенные пункты Елино и Барановка Черниговской области; Рожковичи, Стариковое, Горки, Атинское, Стукаловка, Будки, Волфино, Турья, Грабовское Сумской области и Красная Заря, Ветеринарное, Стрелка, Красное, Терновая, Охримовка, Потихоново, Двухлетняя и Кондрашовка на Харьковщине. Применили БПЛА с боевой нагрузкой недалеко от Бударок Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг вел наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная и Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. Удачи не имел. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Масютовка, Лиман Первый, Купянск, Кисловка Харьковской области; Куземивка, Макеевка, Кременная, Белогоровка, Диброва в Луганской области и Звановка Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты продолжают наступать. Штурмуют город Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Бахмут и Ивановское. Россияне били по Бондарному, Железнянскому, Орехово-Василовке, Дубово-Василевке, Бахмуту, Ивановскому, Клещиевке, Временам Яру и Нью-Йорку Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Водяное, Невельское и Марьинка. Обстрелял районы населенных пунктов Авдеевка, Ласточкино, Бердичи, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Богоявленко, Большая Новоселка и Нескучное Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. Совершил артиллерийские обстрелы более 45 районов населенных пунктов. Среди них – Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области, а также Добрая Надежда, Никополь, Змиевка, Казацкое, Новоселка, Инженерное, Белозерка, Днепровский и город Херсон.