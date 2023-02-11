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Генштаб: За сутки россияне совершили пуски 106 ракет по Украине

11 февраля, 2023 суббота
07:20
война с Россией

В сведении Генштаба военные уточнили данные по ракетной атаке по Украине 10 февраля: РФ использовала 106 ракет и совершила 59 авиаударов, 28 из них с применением БПЛА

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Массированный ракетный удар РФ по Украине 10 февраля

За сутки россияне совершили пуски 106 ракет, в том числе по гражданской инфраструктуре, 59 авиационных ударов и более 90 обстрелов с РСЗО:

"Враг применил 32 зенитных управляемых ракеты С-300, и 74 крылатых ракеты воздушного и морского базирования, 61 из которых уничтожены нашими защитниками. Кроме того, российские кафиры нанесли 59 авиационных ударов, 28 из них с применением БпЛА типа "Шахед-136". 22 дрона сбиты. Также противник совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня".

Отмечается, что угроза ударов РФ по гражданским объектам Украины остается высокой.

Несмотря на потери захватчики, ведут наступательные действия на 5 направлениях, а также удерживают подразделения на пограничные с Украиной.

Россияне в дальнейшем ведут наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, вопреки значительным потерям.

Одновременно противник продолжает удерживать свои подразделения на украинском пограничном и неустанно обстреливает из артиллерии позиции ВСУ.

10 февраля вражеские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Сеньковка, Хреновка и Леоновка Черниговской области; Порохонь, Студенок, Белокопытово, Волковка, Старые Вырки, Шпиль, Павловка и Пономаренко - Сумской и Уды, Красная Заря, Стрелка, Глубокое, Лукьянцы, Огурцово, Терновая и Фиголовка на Харьковщине.

ВСУ поразили 14 районов сосредоточения живой силы врага

За прошедшие сутки защитники отбили атаки кафиров в районах населенных пунктов Кременная, Шипиловка и Белогоровка Луганской области и Красная Гора, Бахмут, Ивановское и Парасковеевка Донецкой области.

Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения россиян, а также 4 удара по позициям их зенитно-ракетных комплексов.

Защитники ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, состав боеприпасов, позицию зенитно-ракетного комплекса, а также 3 других важных объекта врага.

Деятельность россиян на временно оккупированных территориях

В Мелитополе коллаборантам-рабочим оккупационной администрации предложили отречься от гражданства Украины, написав соответствующее заявление.

А в отдельных регионах временно захваченной Запорожской области россияне в дальнейшем давят на местных жителей: вводят комендантские часы, проводят проверки помещений.

"В Старобельске Луганской области хирургическое отделение местной больницы обустроено под военный госпиталь в связи с большим количеством раненых оккупантов. Чуть раньше в отдельных населенных пунктах Луганской области отмечалась работа мобильных крематориев противника", - добавили военные.

Ситуация по направлениям:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений специалисты не выявили признаков формирования наступательных группировок.

На Купянском и Лиманском направлениях захватчики совершили минометные и артиллерийские обстрелы вблизи городов и сел Новомлинск, Гряниковка, Двухлетняя, Западная, Синьковка, Кучеровка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Макеевка, Площанка, Диброва и Белогоровка на Лугоровке.

На Бахмутском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Николаевка, Спорное, Васюковка, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Берховка, Красная Гора, Парасковеевка, Часов Яр, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Курдюмовка, Озаряновка, Торецк, Южное и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар и Большая Новоселка Донецкой области.

В Запорожском направлении под огнем оказались районы городов и сел Времевка и Новополь на Донетчине и Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Степное, Щербаки, Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка и Волшебное Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Антоновка Херсонской области, Херсон, а также Очаков Николаевской области.

  • Напомним, утром 10 февраля россияне снова атаковали Украину: в нескольких областях есть попадания по инфраструктуре, также работала ПВО. В Харьковском районе 8 человек получили ранения. Поэтому зафиксировали попадание в несколько объектов тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в восточном, западном и южном регионах. Защитники ликвидировали 61 из 71 запущенных РФ ракет, также уничтожено 5 БПЛА "Шахед".
  • Вечером 10 февраля было зафиксировано движение беспилотников в направлении нескольких областей. Вечерняя атака беспилотниками по объектам критической инфраструктуры южных регионов длилась почти 3 часа: ПВО сбило 11 дронов "Шахед".
Мелитополь
Луганщина
Сумщина
Херсон
Николаевщина
Херсонщина
Черниговщина
Донетчина
Авдеевка
Запорожская область
Бахмут
Харковщина
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