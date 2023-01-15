Об этом говорится в утреннем отчете Генштаба ВСУ.

Россияне ударили по Украине 57 ракетами

В течение 14 января захватчики нанесли 3 авиационных и 57 ракетных ударов, а также совершили 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре.

"Для нанесения ракетных ударов по столице и другим населенным пунктам Украины враг применил зенитные управляемые ракеты С-300/С-400. Также осуществил 41 пуск крылатых ракет воздушного и морского базирования и управляемых авиационных ракет, являющихся высокоточным оружием. 26 ракет уничтожили наши защитники ", – говорится в отчете Генштаба.

Силы обороны отразили вражеские атаки вблизи 14 населенных пунктов

Тогда же Силы обороны отразили атаки захватчиков в районах населенных пунктов Макеевка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Соль, Соледар, Бахмут, Клищиевка, Новобахмутовка, Красногоровка, Водяное, Майорск и Марьинка Донецкой области.

В частности, авиация в течение предыдущих суток нанесла 5 ударов по районам концентрации оккупантов, также сбит БПЛА типа "Орлан-10".

А защитники ракетных войск и артиллерии ударили по двум пунктам управления, 9 районам сосредоточения россиян и их военной техники, мкладу боеприпасов, а также радиоэлектронной станции борьбы противника.

Захватчики в дальнейшем несут потери

Отмечается, что 12 января в направлении Старобельска, Луганской области, захватчики эвакуировали 50 раненых военных РФ. Они действовали вблизи Сватова.

"По имеющейся информации, в одном из танковых батальонов 26 танкового полка оккупантов, участвующего в боевых действиях на Купянском направлении, по состоянию на 12 января в исправном состоянии оставалось 10 единиц танков Т-80БВ. Остальные либо уничтожены, либо выведены из строя . Из личного состава в батальоне осталось около 30 захватчиков", - говорится в тексте прессслужбы

Ситуация по направлениям

Под минометными и артиллерийскими обстрелами оказались районы населенных пунктов Волковка и Кондратовка Сумской области и Ветеринарное, Старица, Огирево, Гатище, Волчанск, Бударки, Стрелка, Терновая, Чугуновка, Домашнее и Тополя Харьковской области.

На Купянском направлении обстреляны районы населенных пунктов Двуречная, Западное, Синьковка, Орлянка, Котляровка, Берестово и Крахмальное Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении под огневое влияние попали Макеевка, Площанка, Невское, Кременная, Диброва и Краснопоповка Луганской области.

На Бахмутском направлении поражения потерпели Спорное, Выемка, Белогоровка, Раздолевка, Соледар, Парасковеевка, Бахмут, Веселое, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг атаковал с танков и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Красногоровка, Веселое, Авдеевка, Георгиевка, Марьинка, Бердичи, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Большая Новоселка на Донетчине.

На Запорожском направлении вражескому огню подверглись Малиновка, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка, Степное и Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении обстрелам из реактивной и ствольной артиллерии подверглись Херсон и Антоновка Херсонской области и Дмитровка Николаевской области. Есть пострадавшие посреди мирных жителей.