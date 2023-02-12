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Генштаб: за сутки россияне нанесли 12 ракетных и 32 авиационных удара, а оккупанты на Херсонщине отбирают жилье у украинцев

12 февраля, 2023 воскресенье
07:30
война с Россией

Генштаб отчитывался, что за сутки российская армия нанесла по Украине 12 ракетных и 32 авиационных удара, а оккупанты на Херсонщине "присваивают" дома местных жителей

Об этом отчитывался Генеральный штаб ВСУ на фейсбуке.

За сутки российская армия нанесла по Украине 12 ракетных и 32 авиационных удара, также совершила более 90 обстрелов с РСЗО

Россияне в дальнейшем сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Да, враг активно использует оперативно-тактическую и армейскую авиацию для ударов по позициям ВСУ.

"В течение суток противник нанес 12 ракетных ударов, 3 из них - по гражданской инфраструктуре Харькова, и 32 авиационных удара, 6 из которых - с применением БПЛА "Шахед-136" - 4 этих дрона сбиты. Также противник совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", - проинформировали в Генштабе.

ВСУ ударили 33 раза по районам сосредоточения захватчиков, сбили Су-25 и беспилотники

В течение суток Силы обороны отразили атаки россиян в районах Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области и Торского, Федоровки, Бахмута, Ивановского, Часового Яра, Первомайского, Победы, Марьинки и Угледара Донецкой области.

Тогда же украинская авиация нанесла 19 ударов по районам концентрации оккупантов, а также 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

"Наши защитники сбили самолет Су-25 и БПЛА типа "Орлан". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 14 районов сосредоточения живой силы противника и зенитно-ракетный комплекс", - утвердили военные.

Оккупанты на Херсонщине отбирают жилье у местных жителей

"Местная администрация" в Бриловке и Новокиевке во временно оккупированной части Херсонской области ведет попытки "присвоить" жилье местных жителей.

"В частности, военнослужащие российских оккупационных войск активно ходят по домам и проверяют у граждан наличие прописки и документов на право собственности жилья. Покинутые дома опломбируются с размещением сообщений о том, что помещения перешли в право собственности так называемой оккупационной "местной администрации", - отметили в пресс-службе.

Ситуация по направлениям

Отмечается, что специалисты не выявили признаков формирования наступательных группировок на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях.

Под вражескими обстрелами оказались более 20 городов и сел, в том числе: Сеньковка Черниговской области; Нововасиловка, Порохонь, Студенок, Стариковое и Волфино на Сумщине и Красное, Глубокое, Синельниково, Волчанск, Фиголовка, Новомлынск и Двухлетняя Харьковская область. В частности, россияне нанесли авиационных ударов вблизи Гатища и Волчанска.

На Купянском и Лиманском направлениях обстрелял из минометов и артиллерии более 25 районов населенных пунктов. В частности, это – Гряниковка, Новоегоровка, Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Берестово Харьковской области и Стельмаховка, Вишневое, Червонопоповка и Серебрянское лесничество на Луганщине. Также авиационные удары получили районы Червонопоповки, Жиловки и Диброва на Луганщине и Григоровки и Спорного на Донетчине.

На Бахмутском направлении от танковых, минометных и артиллерийских пострадали районы населенных пунктов Спорное, Берестово, Васюковка, Железнянское, Красная Гора, Парасковеевка, Часов Яр, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка, Предтечино, Белая Гора и Железное Донецк. Всего атаковано более 25 населенных пунктов.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях танкового, минометного и артиллерийского огневого поражения потерпели районы 25 населенных пунктов, среди них: Калиново, Орловка, Северное, Авдеевка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива, Нескучное, Времовка и Новомосковск. Также авиаудары зафиксированы неподалеку от Авдеевки, Веселого, Невельского и Марьинки.

На Запорожском направлении под огнем оказались Времивка и Новополь Донецкой области и Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Магдалиновка и Степногорск в Запорожье. В частности, враг нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки и Каменского.

На Херсонском направлении от русской артиллерии пострадали пригород и сам Херсон, а также районы более 30 других городов и сел, включая Гавриловку, Милово, Красный Маяк, Новоберислав, Берислав, Бургунку, Приднепровское и Станислав Херсонской области. Да, еще оккупанты нанесли авиаудар в районе Зимовника.

Луганщина
Сумщина
военные силы Украины
Херсонщина
Черниговщина
Донетчина
Авдеевка
Запорожская область
Бахмут
Харковщина
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