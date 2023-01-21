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Генштаб: за сутки Россия нанесла 7 ракетных и 15 авиационных ударов, а на оккупированную Херсонщину для военных РФ прибыли врачи из Крыма

21 января, 2023 суббота
06:55
война с Россией

Через сутки 20 января захватчики нанесли по Украине 7 ракетных и 15 авиационных ударов, а в больницы на оккупированной Херсонщине привозят персонал из Крыма: госпитали переработали под нужды военных РФ

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

За сутки 20 января российские террористы нанесли по Украине 7 ракетных и 15 авиаударов.

В течение суток 20 января враг нанес 7 ракетных и 15 авиаударов. Отмечается, что три ракеты были нацелены на Краматорск и Гуляйполе.

Также произведено 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Никополя.

В Херсонской области оккупанты обустроили детские садики под полевые госпитали, а в несколько населенных пунктов привезли врачей из Крыма для нужд военных: местным медучреждениям недоступны

Медицинские учреждения на временно оккупированной Херсонской области переполнены: захватчики обустраивают детсады под полевые госпитали.

"Также в центральной больнице населенного пункта Нижние Сирогозы заменены все врачи, там теперь лечат только личный состав российских оккупационных войск. Подобная ситуация сложилась и в Каланчаке, где местных врачей уволили, а на их место привезли медицинский персонал из Крыма. Приходить в больницу местным жителям запрещено", - отметили в Генштабе.

В Луганской области более 300 раненых россиян находятся на лечении в хирургическом отделении городской больницы Старобельска.

ВСУ отразили вражеские атаки вблизи 12 населенных пунктов

За минувшие сутки украинские защитники отбили атаки оккупантов вблизи населенных пунктов Новоселовское, Площанка и Краснопоповка Луганской области и Белогоровка, Раздолевка, Васюковка, Красная Гора, Ягодное, Бахмут, Предтечино, Водяное и Марьинка Донецкой области.

Авиация Сил обороны Украины в свою очередь нанесла 18 ударов по районам концентрации захватчиков, 4 – по позициям российских зенитно-ракетных комплексов.

Также ВСУ сбили 2 разведывательных БПЛА "Орлан-10" и "Мерлин-ВР".

"Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления и 2 района сосредоточения и состав боеприпасов кафиров", - добавили в Генштабе.

Ситуация по направлениям

В Генштабе отметили: несмотря на то, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях в приграничных районах из Украины содержатся определенные подразделения противника, специалисты не обнаружили враждебных наступательных группировок

Примечательно, что ВС России и Беларуси активно ведут разведку объектов государств, с которыми есть граница, включая Украину.

От артиллерийского и минометного огня противника пострадали районы городов и сел Сумщины и Харьковщины: Волфин Сумской области, а также Гурьев Казачок, Ветеринарное, Стрелка, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Волчанск, Вильча, Бударки, Красное Первое, Каменка , Фиголовка и Двухлетняя в Харьковской области.

На Купянском направлении оккупанты обстреливали из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи населенных пунктов Тавильжанка, Ольшана, Орлянка, Купянск, Крахмальное, Песчаное, Берестовое и Вишневое Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении под огнем из всех имеющихся огневых средств районы населенных пунктов Новоегоровка, Макеевка, Невское, Площанка, Голиковое, Червонопоповка, Кременная и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении атакованы населенные пункты: Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Белая Гора, Северное, Железное, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении огневого поражения потерпели Каменка, Авдеевка, Веселое, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Богоявленка и Большая Новоселка Донецкой области.

В Запорожском направлении от танкового, минометного и артиллерийского огня пострадали Времевка и Новополь на Донетчине и Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Каменское и Плавные на Запоры.

На Херсонском направлении россияне в очередной раз обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии Марганец и Никополь Днепропетровской области и Антоновку и Херсон. Есть пострадавшие гражданские люди.

  • Напомним, в пятницу, 20 января, российские террористы снова обстреляли территорию Сумской области: за день Россия нанесла 27 ударов.

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Украина
Россия
Луганщина
Херсонщина
Донетчина
оккупированные территории
Авдеевка
Запорожская область
Бахмут
Харковщина
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