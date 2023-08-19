Об этом сообщил Генштаб в facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.08.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 257010 (+500) человек ликвидировано,

танков ‒ 4340 (+8) ед,

боевых бронированных машин 8424 (+14) ед,

артиллерийских систем – 5212 (+19) ед,

РСЗО – 714 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 486 (+0) ед,

самолетов – 315 (+0) ед,

вертолетов – 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4282 (+6),

крылатые ракеты ‒ 1406 (+0),

корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7665 (+7) ед,

специальная техника – 785 (+2).

Данные уточняются.

Сводки Генштаба: За сутки на фронте произошло 36 боевых столкновений, ВСУ наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях

Сообщается, что Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 1 удар по враждебному зенитно-ракетному комплексу.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 2 пункта управления и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

За сутки враг нанес 3 ракетных и 41 авиационный удар, совершил 74 обстрела из РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам

За прошедшие сутки враг нанес 3 ракетных и 41 авиационный удар, совершил 74 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

Ситуация на направлениях

Волынское и Полесское направления: оперативная обстановка без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления: противник нанес авиационных ударов в районах Красной Зари и Ветеринарного Харьковской области. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности, Карповичи, Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Рожковичи, Водологи Сумской области и Стрелка, Волчанск, Красный Яр, Землянки Харьковской области.

Купянское направление: противник нанес авиационные удары в районах Куриловки, Кисловки и Глушковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись следующие населенные пункты: Каменка, Красное Первое, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

Лиманское направление: нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Невское, Кременная, Белогоровка Луганской области и Торское, Свято-Покровское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

Бахмутское направление: противник нанес авиационных ударов в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василовка, Бахмут, Белая Гора, Дилиевка, Плещеевка, Нью-Йорк Донецкой области.

Авдеевское направление: артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Новокалиново, Тонечко, Северное, Невельское, Нетайлово, Карловка Донецкой области.

Марьинское направление: враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Остро, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка, Антоновка Донецкой области.

Шахтерское направление: враг нанес авиационный удар в районе Старомайорска. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Благодатное, Урожайное, Ровнополь Донецкой области.

Запорожское направление: противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Левадное, Затишье, Новоандреевка, Степное, Пятихатки, Плавные Запорожской области.

Херсонское направление: от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Михайловка, Антоновка, Херсон, Днепровское Херсонской области и Очаков Николаевской области.