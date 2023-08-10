Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщил в вечерней сводке 10 августа.

Ситуация на фронте: где идет наступление, на каких направлениях Силы обороны сдерживают самые большие вражеские атаки

Силы обороны Украины ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях россияне нанесли авиаудары в районах Степного и Константиновки Сумской области, из минометов и артиллерии обстреляли более 20 населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

На Купянском направлении противник без успехов наступал в районе Надии и южнее Новоселовского на Луганщине. Из артиллерии и минометов рашисты обстреляли более десяти населенных пунктов Харьковщины.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары возле Белогоровки Луганской области и Новомихайловки Донецкой области. Артобстрелам противника подверглись ряд населенных пунктов в Донецкой области.

На Бахмутском направлении россияне безуспешно пытались наступать в районе Богдановки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника украинские защитники сдерживают наступление российских войск в районе Авдеевки. Враг нанес авиационный удар в районе Северного и обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Враги обстреляли из артиллерии более десятка населенных пунктов на этом направлении.

На Шахтерском направлении враг пытался восстановить утраченное положение в Старомайорском районе, однако успехов не имел. Рашисты били по населенным пунктам из авиации и артиллерии.

На Запорожском направлении враг нанес авиаудар в районе Малой Токмачки. Артобстрелам подверглись более 15 населенных пунктов Запорожской области и Никополь на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении противник нанес авиаудар в районе Казацкого. Из артиллерии российская армия била по более чем 20 населенным пунктам Херсонщины и Николаевщины.

Защитники Украины уничтожили 7 "шахедов", станцию радиоэлектронной борьбы и узел связи противника

Украинская авиация нанесла 10 ударов по местам скопления врагов и их военной техники и вооружения, еще два – по зенитно-ракетному комплексу противника.

Также наши защитники уничтожили 7 ударных беспилотников противника типа "Шахед-136".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили четыре артиллерийских средства на огневых позициях, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врагов, а также российскую станцию радиоэлектронной борьбы и узел связи.

Рашисты нанесли три ракетных и почти полсотни авиаударов.

В течение суток враг нанес 3 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения Украины.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.