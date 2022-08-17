Об этом пишет Генштаб ВСУ в фейсбуке .

"На Харьковском направлении враг с целью корректировки огня артиллерии и определения позиций подразделений Сил обороны продолжает активно вести разведку беспилотниками", - отмечают украинские военные.

Также производил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах Харькова, Петровки, Дементиевка и еще восемнадцати населенных пунктов.

Оккупационные войска нанесли авиаудары у Старого Салтова и Мосьпанова. Ведут наступление неподалеку от Лебяжьего и Базалиевки, бои продолжаются. Также россияне дистанционно пройдут местность – на этот раз возле Лебяжьего.

По состоянию на утро 17 августа украинская армия отразила наступление россиян близ Спирного, Шевченко и Белогорки. Однако продолжаются бои у Новомихайловки, Мазановки, Новодмитровки, Соледара, Бахмутского и Опытного.

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