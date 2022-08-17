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Генштаб ВСУ: Враг наступает неподалеку от Лебяжьего и Базалиевки на Харьковщине, дистанционно минует местность

17 августа, 2022 среда
08:16
война с Россией

На Харьковском направлении оккупанты ведут наступление недалеко от Лебяжьего и Базалиевки. Они дистанционно проходят местность возле Лебяжьего

Об этом пишет Генштаб ВСУ в фейсбуке .

"На Харьковском направлении враг с целью корректировки огня артиллерии и определения позиций подразделений Сил обороны продолжает активно вести разведку беспилотниками", - отмечают украинские военные.

Также производил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах Харькова, Петровки, Дементиевка и еще восемнадцати населенных пунктов.

Оккупационные войска нанесли авиаудары у Старого Салтова и Мосьпанова. Ведут наступление неподалеку от Лебяжьего и Базалиевки, бои продолжаются. Также россияне дистанционно пройдут местность – на этот раз возле Лебяжьего.

  • По состоянию на утро 17 августа украинская армия отразила наступление россиян близ Спирного, Шевченко и Белогорки. Однако продолжаются бои у Новомихайловки, Мазановки, Новодмитровки, Соледара, Бахмутского и Опытного.

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Россия
Харьков
военные силы Украины
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