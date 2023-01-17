Генштаб: ВСУ уничтожили вражеский Су-25 и поразили ряд объектов, россияне нанесли 4 ракетных и 13 авиационных ударов
Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника
Об этом сообщили в facebook .
В течение суток украинскими защитниками был уничтожен вражеский самолет Су-25.
В частности, отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 2 пункта управления, а также район сосредоточения оккупантов, состав боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию.
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В течение суток враг нанес 4 ракетных и 13 авиационных ударов и 23 раза стрелял из РСЗО
"В течение суток противник нанес 4 ракетных удара, 2 из которых по гражданскому объекту города Краматорск Донецкой области. Также враг нанес 13 авиационных ударов. Совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.
Противник не отказывается от своих намерений захватить Донецкую область в пределах административных границ. Основные усилия сосредотачиваются на ведении наступления на Бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении.
Купянское и Лиманское направления: враг пытается улучшить тактическое положение, в Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях ведет оборону.
Волынское, Полесское, Северское и Слобожанское направления: обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не выявлена.
Минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Николаевка Черниговской области; Атинское Сумской области; Ветеринарное, Лукьянцы, Старица, Гатище, Волчанск, Рыбалкино, Нестерное, Землянки, Бологовка, Каменка, Двухлетняя Харьковской области.
Купянское направление: противник совершил обстрелы районов населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Ивановка Харьковской области, а также Новоселовское, Андреевка Луганской области.
Лиманское направление: враг обстрелял по всему спектру артиллерии районы населенных пунктов Площадка, Червонопоповка, Кременная, Диброва Луганской области; Терны и Ямполевка Донецкой области.
Бахмутское направление: огневого поражения от вражеской артиллерии получили районы населенных пунктов Верхнекаменное, Выемка, Белогоровка, Веселое, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба, Железное, Нью-Йорк Донецкой области.
Авдеевское направление: во вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка на Донетчине.
Новопавловское направление: противник совершил обстрелы из артиллерии и минометов районы населенных пунктов Угледар, Никольские Дачи и Пречистовка Донецкой области.
Запорожское направление: от артиллерийского огня пострадали более 10 населенных пунктов, в частности, Времовка, Новополье на Доннеччине и Темировка, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Щербаки, Степное, Каменское и Плавные Запорожской.
Херсонское направление: оккупанты не прекращают террор гражданского населения. В частности, обстреам из реактивных систем залпового огня подверглись Антоновка и Херсон, пострадали мирные жители.
В Херсонской области россияне изолируют население от информации и проводят рейды по поиску своих дезертиров.
Стало известно, что российские оккупанты пытаются изолировать гражданское население на временно оккупированных территориях Херсонской области от доступа к альтернативным источникам информации.
"Наряду с остановкой трансляции всех украинских телеканалов, захватчики сделали доступной мобильную связь только российских операторов", - говорится в сообщении.
В частности известно, что российские оккупанты усиливают поисковые мероприятия своих дезертиров на временно захваченных территориях. Под предлогом поиска украинских диверсантов, захватчики совершают рейды по населенным пунктам Херсонской области.
- Российские захватчики утром 16 января обстреляли Купянск Харьковской области, в результате чего ранения получили два человека.
- 17 января русская армия обстреляла колледж в освобожденном Купянске: здание почти уничтожено.
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