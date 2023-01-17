Генштаб: ВСУ уничтожили вражеский Су-25 и поразили ряд объектов, россияне нанесли 4 ракетных и 13 авиационных ударов

Об этом сообщили в facebook .

В течение суток украинскими защитниками был уничтожен вражеский самолет Су-25.

В частности, отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 2 пункта управления, а также район сосредоточения оккупантов, состав боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию.

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В течение суток враг нанес 4 ракетных и 13 авиационных ударов и 23 раза стрелял из РСЗО

"В течение суток противник нанес 4 ракетных удара, 2 из которых по гражданскому объекту города Краматорск Донецкой области. Также враг нанес 13 авиационных ударов. Совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

Противник не отказывается от своих намерений захватить Донецкую область в пределах административных границ. Основные усилия сосредотачиваются на ведении наступления на Бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении.

Купянское и Лиманское направления: враг пытается улучшить тактическое положение, в Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях ведет оборону.

Волынское, Полесское, Северское и Слобожанское направления: обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не выявлена.

Минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Николаевка Черниговской области; Атинское Сумской области; Ветеринарное, Лукьянцы, Старица, Гатище, Волчанск, Рыбалкино, Нестерное, Землянки, Бологовка, Каменка, Двухлетняя Харьковской области.

Купянское направление: противник совершил обстрелы районов населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Ивановка Харьковской области, а также Новоселовское, Андреевка Луганской области.

Лиманское направление: враг обстрелял по всему спектру артиллерии районы населенных пунктов Площадка, Червонопоповка, Кременная, Диброва Луганской области; Терны и Ямполевка Донецкой области.

Бахмутское направление: огневого поражения от вражеской артиллерии получили районы населенных пунктов Верхнекаменное, Выемка, Белогоровка, Веселое, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба, Железное, Нью-Йорк Донецкой области.

Авдеевское направление: во вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка на Донетчине.

Новопавловское направление: противник совершил обстрелы из артиллерии и минометов районы населенных пунктов Угледар, Никольские Дачи и Пречистовка Донецкой области.

Запорожское направление: от артиллерийского огня пострадали более 10 населенных пунктов, в частности, Времовка, Новополье на Доннеччине и Темировка, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Щербаки, Степное, Каменское и Плавные Запорожской.

Херсонское направление: оккупанты не прекращают террор гражданского населения. В частности, обстреам из реактивных систем залпового огня подверглись Антоновка и Херсон, пострадали мирные жители.

В Херсонской области россияне изолируют население от информации и проводят рейды по поиску своих дезертиров.

Стало известно, что российские оккупанты пытаются изолировать гражданское население на временно оккупированных территориях Херсонской области от доступа к альтернативным источникам информации.

"Наряду с остановкой трансляции всех украинских телеканалов, захватчики сделали доступной мобильную связь только российских операторов", - говорится в сообщении.

В частности известно, что российские оккупанты усиливают поисковые мероприятия своих дезертиров на временно захваченных территориях. Под предлогом поиска украинских диверсантов, захватчики совершают рейды по населенным пунктам Херсонской области.

Российские захватчики утром 16 января обстреляли Купянск Харьковской области, в результате чего ранения получили два человека.

17 января русская армия обстреляла колледж в освобожденном Купянске: здание почти уничтожено.

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