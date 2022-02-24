Генштаб ВСУ: Российские войска с 05:00 начали обстрелы наших подразделений на востоке, нанесли ракетно-бомбовые удары по некоторым аэродромам

Об этом пишет Генштаб ВСУ.



"Сегодня, 24 февраля, в 5.00 вооруженные силы Российской Федерации начали интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Сил Украины. В то же время, агрессор приступил к артиллерийским обстрелам территории и населенным пунктам Украины вдоль государственной границы", - говорится в сообщении.



Также отмечается, что Воздушные Силы Вооруженных Сил отражают воздушное нападение захватчика.



"Силы обороны государства находятся в полной боевой готовности, заняли и удерживают оборонные позиции. Ситуация контролируется", - говорят в Генштабе.



Также там отметили, что информация о десантировании российских войск в Одессе не соответствует действительности.

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