Генштаб ВСУ: РФ с 24 февраля потеряла около 17 200 военных, 1710 бронемашин, 597 танков, 127 самолетов и 129 вертолетов
С начала полномасштабной военной агрессии против Украины Россия потеряла около 17 200 военнослужащих, 597 танков, 303 артиллерийские системы, 96 ракетных систем залпового огня и 54 средства противовоздушной обороны
Об этом сообщает в Facebook Генштаб Сбойных сил Украины.
Кроме того, оккупанты потеряли 1710 боевых бронированных машин, 127 самолетов, 129 вертолетов, 7 кораблей и катеров, 73 цистерны с горюче-смазочными материалами, 71 беспилотник оперативно-тактического уровня, 21 единицу спецтехники и 1.
Также захватчики потеряли 4 пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе ВСУ.
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