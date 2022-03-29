Генштаб ВСУ: РФ с 24 февраля потеряла около 17 200 военных, 1710 бронемашин, 597 танков, 127 самолетов и 129 вертолетов

Об этом сообщает в Facebook Генштаб Сбойных сил Украины.



Кроме того, оккупанты потеряли 1710 боевых бронированных машин, 127 самолетов, 129 вертолетов, 7 кораблей и катеров, 73 цистерны с горюче-смазочными материалами, 71 беспилотник оперативно-тактического уровня, 21 единицу спецтехники и 1.



Также захватчики потеряли 4 пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов.



"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе ВСУ.