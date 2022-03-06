Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Война с Россией: хроника
Главная Новости Генштаб ВСУ проинформировал об оперативной ситуации по российскому вторжению

Генштаб ВСУ проинформировал об оперативной ситуации по российскому вторжению

6 мартa, 2022 воскресенье
01:29
Новости

Противник продолжает наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении городов Киев, Харьков, Николаев, выходе на административные границы в Луганской и Донецкой областях, создании сухопутного коридора из ТОТ АР Крым.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Эспрессо.TV .

К нанесению авиационных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Киевской и Житомирской областях привлекались самолеты Су-35С, Су-34, Су-25 с аэродромов на территории РБ (Барановичи, Лунинец, Лида). Кроме того, бомбардировщики Су-34 с аэродрома Бутурлиновка наносили авиационные удары по украинской инфраструктуре в районе Сумы.

Установлены сосредоточения подразделений ВС Республики Беларусь в районах населенных пунктов Грушка (Малоритский район) и Хотислав.

На Полесском направлении группировка войск Восточного военного округа, Тихоокеанского флота и Воздушно-Десантных Войск ВС РФ силами до 18 БТГр действует в районах населенных пунктов Полесское, Повара, Бородянка, Бышев, Гореничи, Демидов.

По имеющимся данным, после перегруппировки, подразделения Восточного военного округа и Воздушно-Десантных Войск ВС РФ, понесшие значительные потери в районе аэропорта Гостомель, передислоцируют подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии в направлении н.п. Белогородка. Враг не оставляет попыток выхода в юго-западную окраину Киева.

На Северском направлении группировка войск Центрального военного округа силами до 12 БТГр из состава подразделений 41-й и 2-й общевойсковых армий и 90-й танковой дивизии проводит наступательную операцию на северо-востоке Украины.

В направлении Козельца зафиксировано перемещение в 100 единиц вооружения и военной техники, в частности ТОС-1 "Буратино".

Идет перегруппировка войск врага на Броварском направлении. Осуществляется выдвижение подразделений в направлении н.п. Победа. Оккупанты пытаются подойти к трассе Бровары – Борисполь.

Осуществляется выдвижение подразделений 6 общевойсковой армии и 1 танковой армии Западного военного округа для проведения наступления на Чернигов и Нежин.

На Слобожанском направлении группировка войск Западного ВО силами до 23 БТГр из состава 1 танковой армии и 20 общевойсковой армии, 14 армейского корпуса Северного флота ВС РФ после многочисленных потерь осуществляет перегруппировку с целью возобновления наступления в направлениях на Лубны, Полтаву и Харьков.

По имеющейся информации, оккупант намерен захватить еще один важный инфраструктурный объект – дамбу Каневской ГЭС.

На Донецком направлении противник силами до 7 БТГр 1, 2 армейских корпусов и 150 мотострелковой дивизии пытается продолжить наступательные действия по направлению Днепр и Запорожье.

На Северодонецком направлении враг, силами до 2 БТГр пытается развить наступление в направлении Изюма. Остановлен по г. Северский Донец. Накапливает живую силу и технику для возобновления наступления.

На Мариупольском направлении враг продолжает блокировать город Мариуполь, производить артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры города.

На Николаевском направлении к трем БТГр 7-й десантно-штурмовой дивизии Воздушно-Десантных Войск в течение дня вели наступательные действия в направлении города Николаев, но понесли значительные потери. Удачи враг не достиг.

В Запорожском направлении противник силами до 3 БТГр, при поддержке авиации, ведет наступление на Запорожье, в направлении н.п. Новая Одесса и Николаев.

На Южно-Бугском и Бессарабском направлениях подразделения оперативной группы российских войск в зоне безопасности самопровозглашенной ПМР находятся в повышенной степени боевой готовности. Нравственно-психологическое состояние личного состава на низком уровне. Большинство военнослужащих не желают участвовать в боевых действиях на территории Украины. В то же время "председатель" самопровозглашенной ПМР Красносельский пока исключает возможность привлечения подразделений "ВС ПМР" в войне России против Украины.

В течение суток нанесен существенный урон личному составу и технике оккупационных войск: сбиты 4 вертолета, 5 самолетов и 1 БПЛА, совершено несколько авиационных налетов на колонны техники противника, потери уточняются.

Враг продолжает бросать свою технику - только одна из бригад ВС Украины захватила и использует для своих нужд около 30 единиц ББМ, автомобилей и танков.

Сохраняем спокойствие – верим в Вооруженные Силы Украины! Победа будет за нами! Слава Украине!

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Єнс Столтенберг
4 мартa, 2022 пятница
РФ перебрасывает в Украину новое тяжелое вооружение, - Столтенберг
5 мартa, 2022 суббота
В Харьковской области ВСУ удержали оборону и идут в наступление
Путин
4 мартa, 2022 пятница
Путин стремится вовлечь страны ОДКБ в войну в Украине, - Данилов
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 30.57
  • EUR
    Покупка 32.93
    Продажа 34.24
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
6 мартa
01:49
За 10 дней войны от рук российских агрессоров в Харьковской области погибли 194 человека
01:09
Джамала на Евровидении-2016
Джамала спела на финале нацотбора Евровидения в Германии и собрала 67 млн евро для ВСУ
00:50
Visa и Mastercard объявили о прекращении транзакции для граждан России
00:28
Европейский топ-клуб "Бавария" провел акцию в поддержку Украины
00:03
В течение дня ПС ВСУ подбили девять самолетов и вертолетов врага
2022, суббота
5 мартa
23:50
В Харькове снова раздаются взрывы
23:40
Кулеба
Кулеба призвал НАТО быть уверенным и сильным и закрыть небо над Украиной
23:24
Перекладывают ответственность. Минобороны Британии прокомментировало "миротворческую инициативу" России
23:20
Персонал ЗАЭС даже под давлением оккупантов контролирует работу станции, - Верховная Рада
23:16
Кулеба встретился с Блинкеном. Обсуждали санкции против РФ и поставок вооружения
22:59
путлер
У Путина составляют список стран, введших санкции против России
22:59
Десантники уничтожили колонну армии РФ, которая двигалась с Харьковщины на Днепропетровщину
22:43
Военное преступление. Оккупанты бьют бункерными бомбами по жилым кварталам Чернигова. Фото
22:36
Зеленский призвал Донецк и Луганск бороться с оккупантом, как другие города Украины
22:34
В Киевскую область идет вражеская зенитно-ракетная техника "Тор", - Гончаренко
22:26
МВФ
МВФ готовит для Украины экстренную помощь, - заявление Фонда
22:26
сирена
На Закарпатье впервые звучали сирены. Но случайно
22:19
С правом проживания минимум на год: ЕС выделяет €500 млн в помощь беженцам из Украины
22:12
Надо выходить и гнать это зло из наших городов. Зеленский призвал украинцев протестовать против оккупации
22:05
Байден
Байден – россиянам: "Я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины"
22:01
Помощник нардепа передавал данные об обороноспособности Украины ФСБ с 2014 года, ему объявили подозрение в госизмене
21:46
Россияне грабят людей на трассах Сумской области, - ОВА
21:34
На Николаевщине ВСУ одним выстрелом уничтожили 70 оккупантов, - председатель ОВА
21:25
С начала войны в ряды терробороны записалось более 100 тыс. украинцев, - Маляр
21:19
посольство США
США призывают своих граждан срочно выехать из России
21:11
Anonymous
Группа хакеров Anonymous выключила сайт ФСБ РФ
20:57
Пациентов Бородянского психоневрологического диспансера освободило украинское спецподразделение
20:46
События в Украине складываются так, как Китай не хотел бы видеть, - глава МИД КНР
20:43
IBM
IBM приостанавливает продажу своих технологий в России
20:41
Военное положение не освобождает граждан от платы за коммуналку, но пени и штрафов не будет, - СНБО
20:39
Обновлено
В Москву прибыл премьер Израиля говорить с Путиным о войне в Украине
20:24
В Харькове после бомбежки военного городка погибли 4 нацгвардейца
20:17
Украинцы сбили над Краматорском вражескую ракету. Видео
20:15
Эксклюзив
Славянская община города Сакраменто и Церковь "Дом хлеба" организовала самолет с гуманитарной помощью для украинцев
20:10
Эмине Эрдоган
Первая леди Турции призвала остановить войну в Украине
20:03
Под Волновахой ликвидировали "преемника" Моторолы
19:55
Анатолий Тимощук
Экс-капитан сборной Украины Тимощук отказался платить алименты из-за санкций в сторону России, он до сих пор не прокомментировал военные действия РФ
19:39
В Ростове развернули штаб "ЧВК Вагнер" для вербовки людей на войну в Украину, - Генштаб ВСУ
19:36
Российские войска остаются в Энергодаре и контролируют АЭС, - мэр города
19:35
Россия заявила, что возобновляет наступательные действия после "режима тишины"
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV