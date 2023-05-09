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Генштаб ВСУ предупредил о возможных провокациях в России во время победобесия 9 мая

9 мая, 2023 вторник
10:05
Война с Россией

Кремль может готовить провокации против собственных граждан на парадах 9 мая, которые пройдут в ряде российских городов

Об этом Генштаб ВСУ сообщил утром 9 мая.

Там подчеркнули, что государство-террорист, "помешано на сакральных датах".

"Подобое обещание" России постоянно требует новых крупных жертв и преступлений, чтобы получить поддержку собственного населения. Мы видим, что во многих российских городах 9 мая запланированы парады, в том числе при участии детей. Не исключено, что Россия готовит провокации против своих жителей. Они неоднократно уничтожали своих людей ради политических целей", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что ВСУ действуют исключительно в рамках международного гуманитарного права, соблюдают правила и обычаи войны.

"Жизнь людей – ключевая ценность для нас. Мы не воюем против гражданского населения и, в частности, детей. Наша цель – защита своей страны", – говорится в сообщении.

  • 8 мая стало известно, что в параде в Москве примут участие президент Кыргызстана Садыр Жапаров, премьер Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиоев и президент Белоруссии Александр Лукашенко.
  • В ISW объяснили , что означает приезд лидеров соседних государств на парад в Путин. Таким образом, диктатор пытается продемонстрировать свое влияние в Центральной Азии.
Россия
Владимир Путин
Вторая мировая война
военные силы Украины
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