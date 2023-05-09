Об этом Генштаб ВСУ сообщил утром 9 мая.

Там подчеркнули, что государство-террорист, "помешано на сакральных датах".

"Подобое обещание" России постоянно требует новых крупных жертв и преступлений, чтобы получить поддержку собственного населения. Мы видим, что во многих российских городах 9 мая запланированы парады, в том числе при участии детей. Не исключено, что Россия готовит провокации против своих жителей. Они неоднократно уничтожали своих людей ради политических целей", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что ВСУ действуют исключительно в рамках международного гуманитарного права, соблюдают правила и обычаи войны.

"Жизнь людей – ключевая ценность для нас. Мы не воюем против гражданского населения и, в частности, детей. Наша цель – защита своей страны", – говорится в сообщении.