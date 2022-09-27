Генштаб ВСУ подтвердил успешное поражение противника в Херсоне и Мелитополе
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил успехи украинской армии в поражении личного состава и техники российских оккупантов на протяжении предыдущих дней
Об этом пресс-центр Генштаба сообщил в facebook 27 сентября.
Так, в Херсоне были уничтожены и выведены из строя семь грузовиков "Урал", в Мелитополе уничтожены до 10 единиц вооружения и военной техники и более 20 оккупантов.
В районах населенных пунктов Токмак и Черниговка Запорожской области уничтожен вражеский комплекс С-300, 5 единиц военной техники и ранены более 50 оккупантов.
В течение 26 сентября авиация украинских сил обороны нанесла 28 ударов. Подтверждено поражение более 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 7 позиций зенитных ракетных комплексов. Потери неприятеля уточняются.
В свою очередь ракетные войска и артиллерия поразили 5 пунктов управления, 12 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 2 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 склада с боеприпасами, а также более 10 отдельных важных целей.
- За 26 сентября подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах Соледара, Курдюмовки, Зайцево, Майорска, Бахмута, Каменки, Первомайского. От вражеского огневого воздействия пострадали более 50 населенных пунктов.
- Как сообщал Генштаб ВСУ, захватчики закрыли оккупированную часть Херсона на въезд и выезд.
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